Соглашение может стоить миллионы долларов, но его пока окончательно не подписали. Об этом сообщили в WSJ.

Почему Саудовская Аравия заказала украинские дроны?

Из-за воздушных атак Ирана спрос на эффективное оружие и ПВО резко поднялся. Главная цель – это защита от БпЛА и баллистических ракет.

Эр-Рияд ведет переговоры с Киевом о покупке дронов-перехватчиков и систем радиоэлектронной борьбы для противодействия атакам иранских беспилотников.

В Kyiv Independent сообщили, что сделка может быть подписана уже 11 марта. Также был заключен контракт на поставку ЗРК украинского производства, а саудовская оборонная компания выступила местным посредником.

Страны Ближнего Востока, ПВО которых опирается на системы THAAD, Patriot и Cheongung-II, вынуждены тратить значительно более дорогие ракеты для перехвата воздушных целей.

Как Украина поможет США на Ближнем Востоке?