Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что сейчас в американских СМИ регулярно звучит, что Украина помогает Соединенным Штатам. Тамошние военные эксперты постоянно об этом напоминают.

Почему это было правильное решение?

По словам Городницкого, один из экспертов специально отметил, что Соединенным Штатам нельзя быть равноудаленными между двумя сторонами войны. Россия помогает Ирану воевать против США, предоставляя разведывательные действия, из-за которых гибнут американские солдаты. Украина же помогает Штатам бороться против иранских дронов.

Почти каждый об этом говорил. Это один из лучших моментов, которые я мог бы представить в этой ситуации. Мы уже имеем определенные договоренности. Там предлагают неплохие условия по покупке дронов-перехватчиков,

– сказал Городницкий.

Украина сейчас демонстрирует, что является надежным партнером, на которого можно положиться. Наше государство четко показывает, что готово помочь в критический момент.

Это важно на фоне того, что Европа разочарована Соединенными Штатами. Сейчас она пытается максимально отстроить свое ВПК и военную мощь. И такие моменты показывают, с кем действительно надо "дружить",

– рассказал Городницкий.

Помощь от Украины на Ближнем Востоке