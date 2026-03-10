Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що зараз в американських ЗМІ регулярно лунає, що Україна допомагає Сполученим Штатам. Тамтешні військові експерти постійно про це нагадують.
Дивіться також Вам не почулося: що відомо про дрони P1-SUN, чому їх так назвали й чи рятують вони від "Шахедів"
Чому це було правильне рішення?
За словами Городницького, один з експертів спеціально наголосив, що Сполученим Штатам не можна бути рівновіддаленими між двома сторонами війна. Росія допомагає Ірану воювати проти США, надаючи розвідувальні дії, через які гинуть американські солдати. Україна ж допомагає Штатам боротися проти іранських дронів.
Майже кожен про це говорив. Це один з найкращих моментів, які я міг би уявити в цій ситуації. Ми вже маємо певні домовленості. Там пропонують непогані умови щодо купівлі дронів-перехоплювачів,
– сказав Городницький.
Зверніть увагу! Експерти та військові пояснили, чому Україна правильно зробила, що погодилася боротися з іранськими дронами на Близькому Сході. Детальніше читайте в матеріалі 24 Каналу.
Україна зараз демонструє, що є надійним партнером, на якого можна покластися. Наша держава чітко показує, що готова допомогти в критичний момент.
Це важливо на тлі того, що Європа розчарована Сполученими Штатами. Зараз вона намагається максимально відбудувати своє ВПК та військову міць. І такі моменти показують, з ким дійсно треба "дружити",
– розповів Городницький.
Допомога від України на Близькому Сході
Україна вже відправила своїх фахівців та дрони-перехоплювачі, аби налагодити знищення іранських "Шахедів" на Близькому Сході. Відомо, що наші спеціалісти, зокрема, захищатимуть американські бази в Йорданії.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 11 країн звернулися до України з проханням допомогти боротися з іранськими дронами. Там не лише сусіди Ірану, але й європейські країни.
Україна розраховує отримати ракети РАС-2 і більш сучасні РАС-3 для систем Patriot в обмін на допомогу на Близькому Сході. Про це заявив Володимир Зеленський.