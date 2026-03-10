Впрочем в этом деле нужно быть осторожными, ведь мы стоим на тонком льду. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко, добавив, что сейчас Украина занимает правильную позицию.

В чем опасность такой помощи?

Украинский президент подтвердил, что за помощью в Киев обращались 11 стран, наши эксперты уже отправились в определенные государства. Но важно, что власть делает акцент именно на гуманитарной миссии. Ведь мы помогаем по просьбе стран Персидского залива, делимся своим опытом сбивания иранских дронов.

Известно, что Россия создавала свои беспилотники именно на технологической базе Ирана. Во всем мире признают профессионализм Украины по противодействию дронам. Об этом говорят лидеры Европы и США.

Безусловно, в наших руках есть "карты" и нам нужно профессионально их разыграть. Входить в агрессивную медийную риторику против Ирана – может быть опасно, поскольку мы уже находимся в состоянии войны с Россией,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Если война на Ближнем Востоке затянется,то Иран может перейти к еще большему терроризму, начать обстреливать не только страны Персидского залива, но и Европы. Недаром европейцы очень волнуются и не хотят быть втянутыми в военный конфликт.

Как Украина может использовать сотрудничество с Ближним Востоком?

Сейчас важно придерживаться взвешенной риторики, делать акцент на борьбу с коллаборационизмом, российским агентурным влиянием в странах Персидского залива. Понятно, что Россия использует в Украине те же методы, которые может использовать Иран на Ближнем Востоке. Он только их будет масштабировать, а террористические угрозы для Европы и США будут расти.

Обратите внимание! Командировка украинских специалистов для борьбы с "Шахедами" может повлиять на отношение этих государств к Украине и изменить его в лучшую сторону. По словам политолога Вадима Денисенко, во многих странах Ближнего Востока до сих пор пророссийские настроения. Прибытие наших экспертов станет большим прорывом и может изменить мнение лидеров этих государств.

Плацдарм сотрудничества со странами Персидского залива выглядит гораздо шире, чем просто обмен опытом по борьбе с дронами. Также мы можем поделиться успешными примерами работы наших спецслужб, ГУР, СБУ, в частности по выявлению агентурных сетей.

Это те "карты", которые потенциально усилят нашу обороноспособность. Если мы действительно выйдем на сотрудничество в комплексном русле, это сильная позиция, которую Россия и США будут вынуждены учитывать,

– отметил Алексей Буряченко.

Масштабирование наших технологий благодаря инвестициям со стороны стран Персидского залива, станет большим шансом для прогресса. К тому же это поможет найти друзей и серьезных партнеров в этом регионе.

Что известно о помощи Украины для Ближнего Востока?