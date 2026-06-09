Морские дроны будут ключевыми для разведки, наступательных операций и обеспечения безопасности экспорта через Черное море. Об этом пишет "Европейская правда".

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Что известно о финансовой поддержке Норвегии?

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне отметил важность обмена опытом и технологиями.

Норвежская морская промышленность является мировым лидером. Я рад, что этот опыт также может быть использован для поддержки борьбы Украины за свободу. Украина использует морские беспилотники для разведки, наступательных операций и для защиты от российских атак,

– заявил он.

В норвежском правительстве также подчеркнули, что новые морские беспилотники будут способствовать обеспечению безопасности экспорта зерна и других товаров через Черное море, что имеет стратегическое значение для украинской экономики.

Норвегия вместе с Великобританией возглавляет Коалицию морского потенциала в поддержку Украины, созданную в 2023 году. Она обеспечивает использование норвежского морского опыта и промышленности для укрепления оборонных возможностей Украины и усиления безопасности в Черном море.

Норвежские морские дроны станут ключевым инструментом в противодействии агрессии России, одновременно помогая Украине поддерживать безопасные морские маршруты для стратегических товаров и военных перевозок. По оценкам экспертов, интеграция таких платформ значительно повысит эффективность украинской морской обороны и разведки.

Что известно о военной помощи от других стран?

США могут в ближайшее время разблокировать 400 миллионов долларов военной помощи для Украины, которые ранее задержало Министерство обороны.

По словам Рубио, новости по этому финансированию могут появиться уже вскоре. Деталей будущего решения чиновник пока не раскрыл.

Речь идет о средствах, которые Конгресс США ранее одобрил для поддержки Украины в войне против российской агрессии. Несмотря на это, финансирование до сих пор не было передано Киеву из-за задержки на уровне Пентагона. Официальных объяснений относительно причин блокировки средств американские власти не предоставляли.

Ранее Конгресс США утвердил оборонный бюджет страны на 2026 год. В нем, среди прочего, предусматривалось 400 миллионов долларов на военную помощь Украине на этот год. Средства выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. По этой инициативе Украина должна получить также 400 миллионов долларов и в 2027 году.

Накануне сенатор-республиканец Митч Макконнелл публично раскритиковал Пентагон за задержку помощи, которую законодатели уже одобрили при широкой двухпартийной поддержке.