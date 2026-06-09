"Надо больше людей, а не вооружения": новое правительство Болгарии не будет поставлять оружие Украине

Об этом пишет Bloomberg.

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Что говорят в Болгарии о войне и помощи?

Болгария – один из крупнейших производителей боеприпасов советского образца в ЕС, которые были решающими для Киева в начале войны. Хотя правительство официально отказалось предоставлять прямую военную помощь тогда, болгарские снаряды попадали на передовую через экспорт в другие страны ЕС.

С 2022 года Болгария направила 13 пакетов военной помощи, но сохранила их стоимость и содержание в секрете.

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План прекратить поддержку появился лишь через несколько дней после того, как лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня, которое позволит начать переговоры по долгосрочному мирному соглашению.

Стоянов отметил, что хотя роль Евросоюза в мирном процессе является "чрезвычайно важной", ему "будет трудно играть роль посредника", потому что ЕС помогает Украине в ее усилиях в этой войне.

В то же время он призвал к "справедливому миру, который будет определен обеими сторонами, участвующих в конфликте".

Собственно, его комментарии перекликаются с позицией премьер-министра Румена Радева, который заявлял, что война не будет решена на поле боя.

Радев – бывший командующий ВВС, также он занимал должность президента до января 2026. Политик неоднократно выступал против военной поддержки Киева Евросоюзом.

Он также призвал к отмене санкций против России, потому что якобы они вредят европейской экономике, а еще – пообещал усилить роль Болгарии в совместных европейских решениях.

Между тем другие страны продолжат помогать Украине. Например, Дания примет украинский завод реактивного топлива для защиты от России. В общем страна пытается переместить к себе несколько украинских предприятий.

А в НАТО готовят новый план поддержки. Украина может получить 70 миллиардов на оружие.

В США 4 июня тоже продвинули законопроект о предоставлении Украине военной помощи. Также обсуждалось введение более жестких санкций против России.





