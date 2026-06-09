Морські дрони будуть ключовими для розвідки, наступальних операцій та забезпечення безпеки експорту через Чорне море. Про це пише "Європейська правда".

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Що відомо про фінансову підтримку Норвегії?

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Таллінні наголосив на важливості обміну досвідом та технологіями.

Норвезька морська промисловість є світовим лідером. Я радий, що цей досвід також може бути використаний для підтримки боротьби України за свободу. Україна використовує морські безпілотники для розвідки, наступальних операцій та для захисту від російських атак,

– заявив він.

У норвезькому уряді також підкреслили, що нові морські безпілотники сприятимуть гарантуванню безпеки експорту зерна та інших товарів через Чорне море, що має стратегічне значення для української економіки.

Норвегія разом із Великою Британією очолює Коаліцію морського потенціалу на підтримку України, створену у 2023 році. Вона забезпечує використання норвезького морського досвіду та промисловості для зміцнення оборонних можливостей України та посилення безпеки у Чорному морі.

Норвезькі морські дрони стануть ключовим інструментом у протидії агресії Росії, одночасно допомагаючи Україні підтримувати безпечні морські маршрути для стратегічних товарів і військових перевезень. За оцінками експертів, інтеграція таких платформ значно підвищить ефективність української морської оборони та розвідки.

Що відомо про військову допомогу від інших країн?

США можуть найближчим часом розблокувати 400 мільйонів доларів військової допомоги для України, які раніше затримало Міністерство оборони.

За словами Рубіо, новини щодо цього фінансування можуть з'явитися вже незабаром. Деталей майбутнього рішення посадовець поки що не розкрив.

Йдеться про кошти, які Конгрес США раніше схвалив для підтримки України у війні проти російської агресії. Попри це, фінансування досі не було передане Києву через затримку на рівні Пентагону. Офіційних пояснень щодо причин блокування коштів американська влада не надавала.

Раніше Конгрес США затвердив оборонний бюджет країни на 2026 рік. У ньому, серед іншого, передбачалося 400 мільйонів доларів на військову допомогу Україні на цей рік. Кошти виділяють у межах Ініціативи сприяння безпеці України. За цією ініціативою Україна має отримати також 400 мільйонів доларів і у 2027 році.

Напередодні сенатор-республіканець Мітч Макконнелл публічно розкритикував Пентагон за затримку допомоги, яку законодавці вже схвалили за широкої двопартійної підтримки.