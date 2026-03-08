Об этом Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве, сообщает 24 Канал.

Как Украина будет помогать на Ближнем Востоке?

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь США в противодействии дронам-камикадзе и крылатым ракетам на Ближнем Востоке. По его словам, Киев может предоставить экспертизу и опыт украинских военных.

В то же время президент подчеркнул, что эта ситуация должна стать сигналом для мира о необходимости уделять больше внимания собственной безопасности.

Так же, как и на Ближнем Востоке, Европе необходимо усиление обороны. Мы видим сколько на Ближнем Востоке было систем ПВО, включая Patriot, но этого недостаточно при современных атаках. Поэтому Украина имеет опыт, все страны, кстати, признают, что это самый большой опыт на сегодня. Должны распространять весь этот опыт на всех наших партнеров и друзей в Европе,

– заявил глава государства.