Журналист из Днепра Александр Чиж рассказал 24 Каналу, что в результате атаки известно об одном погибшем. Еще 17 человек получили ранения.

Как изменились обстрелы в последнее время?

По словам журналиста, ранее российские оккупанты обычно атаковали дронами ночью. Впрочем, в течение последних дней в городе было уже несколько ударов дронам утром и днем.

Россияне изменили тактику. Прилеты днем уже не является чем-то таким редким. С недавних пор было уже 4 волны атак дронов утром или днем,

– рассказал журналист.

Кроме того, россияне регулярно атакуют территорию Днепропетровской области. Кривой Рог фактически постоянно находится под дроновыми атаками. Также беспилотники залетают и с территории Запорожской области, где продолжаются боевые действия.

Обратите внимание! В результате российской атаки по Днепру погибла 58-летняя женщина. Также известно, что 65-летний мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии.

Обстрелы Днепропетровщины: последние новости

В ночь на 25 апреля российские оккупанты массированно били по Днепру. Известно, что тогда город был под комбинированным ударом с дронов, баллистических и крылатых ракет. По состоянию на утро сообщали, что 9 человек госпитализировали в больницу.

В конце концов Россия повторно ударила по одному и тому же кварталу в Днепре уже днем. В ОВА сообщили о поврежденном жилом доме и еще 7 пострадавших. К сожалению, один человек погиб.

Уже под вечер того же дня Россия запустила ракету по Днепру. Около 17:10 были сообщения о громком взрыве в городе. Еще через полчаса там прогремел повторный взрыв.