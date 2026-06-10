Где появятся новые почтоматы

Старт проекта выдался успешным – формат уже заработал в Днепре, Запорожье, Каменском, Кропивницком и Кривом Роге. Следующие в планах Одесса, Винница и другие города. Детали рассказали на сайте национального почтового оператора в среду, 10 июня.

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К слову, в Киеве и области внутренние почтоматы работают в тестовом режиме с апреля. За это время клиенты самостоятельно получили там более 24 тысяч посылок (почти 72% из общего количества).

И теперь Укрпочта масштабировала планы – на первом этапе установить хотят уже не 400, а 600 таких ячеек.

С начала пилотного проекта жалоб на очереди стало существенно меньше, а улыбающихся фото клиентов в социальных сетях рядом с нашими стильными желтыми почтоматами – значительно больше,

– написал гендиректор Игорь Смелянский.

Напомним, ячейки самообслуживания расположены в отделениях и работают по их графику. Система автоматически направляет туда часть уже оплаченных отправлений. Чтобы открыть секцию, необходимо ввести на экране код доступа с SMS.

В отличие от уличных почтоматов, внутренние более чем вдвое дешевле и требуют меньших затрат на обслуживание.

Обратите внимание! Привычный порядок получения посылок через оператора остается доступным. Кроме того, до конца года компания планирует настроить более тысячи классических внешних почтоматов по всей стране.

Ранее Укрпочта заявила о переходе на роботизированные системы сортировки. Новые технологические линии позволяют в режиме реального времени контролировать процесс обработки отправлений.