Как будут работать такие почтоматы

Детали там сообщили в среду, 27 мая. Сначала новинкой можно будет воспользоваться в 400 отделениях, прежде всего в городах-миллионниках и областных центрах. Например, в столице и на Киевщине проект уже запустили – там установлено 120 ячеек.

Привычный формат обслуживания остается доступным, однако часть отправлений Укрпочта автоматически будет направлять на получение через новые ячейки самообслуживания.

Получаете SMS с кодом доступа по прибытии посылки. Вводите его на экране желтого почтомата в отделении. Открываете ячейку и самостоятельно забираете отправление.

Интересно! Запуск нового формата – это лишь часть более широкого обновления сервиса Укрпочты, отметили в компании.

Там продолжат устанавливать уличные почтоматы, однако параллельно ищут способы сделать услуги более доступными для клиентов. По словам Игоря Смелянского, новые ячейки более чем вдвое дешевле, а также требуют меньших затрат на обслуживание.

Это уникальные почтоматы, которые мы придумали и создали совместно с нашим партнером UIS (все сделано в Украине),

– добавил гендиректор.

Заметьте, что такой формат будет работать по графику отделений – для наиболее загруженных точек это с 8:00 до 21:00 без выходных.

