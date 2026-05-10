Введение НДС на все международные посылки до 150 евро может существенно изменить правила онлайн-торговли в Украине. Речь идет не только о подорожании товаров с Temu, AliExpress и других платформ, с которых делают заказы украинцы, но и о сложности внедрения такой системы.

Политики и экономисты предостерегают: государство может быть не готово к администрированию такого объема мелких отправлений, а сам механизм сбора налогов создаст дополнительную нагрузку на таможню и почтовых операторов.

В то же время в публичном обсуждении все чаще звучит мнение, что эта инициатива может быть выгодной прежде всего украинскому ритейлу. Есть предположение, что введение НДС на международные посылки способно уменьшить ценовое преимущество китайских маркетплейсов и выровнять конкуренцию в пользу внутренних торговых сетей.

24 Канал опросил народных депутатов, экономистов и представителей логистического рынка и узнал, готова ли Украина технически администрировать налогообложение миллионов посылок, как новые правила повлияют на цены для потребителей и кто может выиграть от введения НДС на международные отправления.

Какие перспективы внедрения новой системы и готово ли к ней государство?

В комментарии для 24 Канала народный депутат Нина Южанина скептически оценила перспективы введения налогообложения международных посылок и заявила, что Украина пока не готова к полноценному администрированию такой системы.

По ее словам, изменения в законопроект предусматривают модель, при которой международные маркетплейсы должны стать налоговыми агентами, зарегистрировать своих представителей в Украине и самостоятельно администрировать уплату налогов. Однако пока нет понимания, согласятся ли крупные китайские платформы работать по таким правилам.

Нина Южанина, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Некоторые почтовые операторы на рабочих группах говорили, что они ведут переговоры с Temu, и якобы этот маркетплейс соглашается на какие-то там условия. Но кто станет их представителем, через кого они будут работать, я пока не знаю.

По словам депутата, нынешняя система учета и отчетности для иностранных платформ пока не создает достаточно понятных и привлекательных условий для их регистрации в Украине.

В целом известно, что закон должен заработать с 1 января 2027 года, но только после полной готовности системы. В то же время Южанина не исключает, что запуск могут перенести.

Возможно, им удастся сделать всю работу, а возможно, нет. Возможно, эти системы не заработают с 2027 года и будут отсрочены на более поздний срок,

– сказала нардеп.

Зато народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк в разговоре с 24 Каналом заявил, что предложенные изменения малоэффективны, и выразил сомнение, что законопроект вообще примут.

Ярослав Железняк, народный депутат от партии Голос Хорошая новость в том, что это все равно не заработает.

Напоминаем, что 6 мая профильный комитет Верховной Рады рекомендовал народным депутатам поддержать законопроекты №15112-Д и №12360, которые предусматривают новые правила налогообложения товаров, приобретенных через иностранные онлайн-платформы.

Речь идет о новых правилах налогообложения международных посылок с товарами, приобретенными на иностранных маркетплейсах, в частности Temu и AliExpress, а именно введение НДС на все товары в международных посылках до 150 евро, то есть фактически "с первой гривны".

Сейчас налог уплачивается только в случае, если стоимость товара превышает этот лимит.

Как будет работать новая система и почему таможня может не справиться?

Ранее нардеп Южанина объясняла: если платформа будет зарегистрирована, тогда НДС автоматически будет перечисляться в бюджет самим маркетплейсом.

Впрочем, нардеп Игорь Кривошеев отмечает в комментарии для 24 Канала, что у него и его коллег есть опасения, что данная модель с Украиной не будет работать.

Игорь Кривошеев, народный депутат от партии Слуга народа Потому что Украина не в Евросоюзе, не является таким сильным игроком на экономическом рынке, чтобы, например, большая китайская корпорация сразу согласилась передавать налоговую информацию и соответственно собирать налоги и выплачивать их в Украине.

Если же международные платформы откажутся администрировать украинский НДС, тогда сбор налогов фактически ляжет на таможню. И именно этот сценарий вызывает больше всего вопросов.

Южанина отмечает, что при нынешней системе таможенного контроля расходы на администрирование могут оказаться слишком большими.

Только в 2025 году украинцы получили около 75 миллионов международных посылок, а потому государство пока не имеет четкого механизма, как технически администрировать такой объем отправлений.

Мы все задаемся вопросом, как можно, например, 75 миллионов посылок, которые были в 2025 году, пропустить через систему оплаты платежей,

– отмечает госпожа Нина.

В новом законопроекте только упоминается "упрощенная система таможенного контроля", однако как именно она будет работать – пока не объясняется.

Обратите внимание! В исследовании по пересылке почтой налогооблагаемых товаров Института социально-экономической трансформации (ИСЭТ), в Украину в 2022 году въехало около 31 миллиона посылок, в 2023 году количество посылок уже было на уровне 52 миллиона, а в 2024 году украинцы получили почти 73,5 миллиона посылок.

Экономист Андрей Длигач также считает, что украинская таможня пока не имеет технической возможности администрировать такой объем мелких отправлений. Об этом он заявил во время разговора с 24 Каналом.

Андрей Длигач, основатель группы компаний AdvanterGroup и международного бизнес-сообщества Board, соучредитель Центра экономического восстановления А если этот лимит будет убран или снижен до 40 евро, то это означает миллионы посылок, которые нужно так или иначе проверять. Такой способности у таможни нет.

По его словам, без готовой технической инфраструктуры такая модель не даст существенного эффекта для бюджета.

В то же время экономист Александр Крамаренко отмечает 24 Каналу, что готовность международных платформ администрировать НДС будет зависеть прежде всего от экономической выгоды для них самих.

Александр Крамаренко, экономический обозреватель ИА "Интерфакс-Украина" Проблема заключается в том, что для них это дополнительные расходы. Пойти на дополнительные расходы они могут исключительно в ситуации, если для них продажи в Украину достаточно велики.

Даст ли налогообложение посылок существенные поступления в бюджет?

В пояснительной записке к законопроекту ожидаемые поступления оценивают в 10 миллиардов гривен в год, однако расходы только на само администрирование этого налога могут оказаться значительно больше.

Нина Южанина считает, что запуск новой модели уже с 2027 года выглядит преждевременным, учитывая проблемы с внедрением других цифровых решений в Украине.

И "играть" с такими законопроектами, которые якобы должны дать дополнительные 10 миллиардов в бюджет, не стоит,

– добавляет нардеп.

Она также говорит, что есть и другие источники наполнения бюджета, в частности пересмотр финансирования отдельных государственных программ, например "Скрининг 40+", различные кешбэки и другие популистские программы.

Кроме того, есть направления с колоссальным экономическим потенциалом, где цифры потерь говорят сами за себя: только теневой рынок сигарет стоит государству 28 миллиардов, ссылаясь на данные Kantar Украина заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Или же схемы с импортом авто, из-за которых ежегодные недопоступления в бюджет оцениваются в 17 – 18 миллиардов гривен.

Депутат Игорь Кривошеев также убежден, что администрирование такого налога может оказаться дороже самого экономического эффекта.

Менеджирование будет настолько тяжелым и сложным. Переговоры с игроками будут стоить таких усилий, которые, по сути, не стоят того, что мы будем собирать,

– подчеркнул Кривошеев.

Отдельно он обратил внимание на риски для производства FPV-дронов в Украине, ведь значительная часть комплектующих для небольших производств и школ пилотов поступает именно через международные посылки.

Если мы сейчас заблокируем эту модель поставки этих производств, это может вызвать серьезные проблемы. Это и производство, и школы пилотов, например, тоже не будут полностью обеспечены через эти китайские магазины,

– объяснил нардеп.

Подорожают ли товары с Temu и AliExpress после новых правил?

Нардеп Южанина предостерегает: в случае запуска новой модели покупатели могут даже не знать, зарегистрирован ли маркетплейс в системе. Из-за этого часть людей может отказываться от посылок уже после их прибытия в Украину.

Почему людей не спрашивают, есть ли у них возможность заплатить дополнительно 20%? Или не спрашивают, почему они покупают китайский товар, а не покупают украинский, более качественный товар в Украине,

– заявила Нина Южанина.

Экономист Длигач признает, что новые правила повлияют на потребителей из-за подорожания товаров, однако, по его мнению, даже после добавления НДС многие товары на китайских маркетплейсах все равно будут оставаться дешевле украинских аналогов.

При этом он видит риски именно для бизнеса, который импортирует компоненты для производства, в частности для производства оружия.

Будет определенное подорожание. Но тоже несущественное, потому что уже 80% компонентов для наших беспилотников производится тем или иным способом в Украине,

– добавляет экономист.

Соучредитель Meest International Василий Журавель в комментарии 24 Каналу заявил, что от 10% до 20% международных отправлений связаны с потребностями военных и волонтерских организаций.

Поэтому отмена льгот автоматически приведет к подорожанию таких товаров. Кроме того, он не исключает и общего роста цен на внутреннем рынке.

Василий Журавель, CEO Meest International Дополнительно существует риск общего роста цен и на внутреннем рынке, поскольку после изменений офлайн-ритейл также может пересмотреть свою ценовую политику. В результате украинский потребитель может столкнуться с двойным эффектом – ростом цен как на международных онлайн-платформах, так и внутри страны.

Отдельный вопрос в этой ситуации еще касается перспективы выхода на украинский рынок глобальных платформ. Журавель объясняет:

В ЕС система IOSS работает как инструмент упрощенного декларирования НДС. При этом сама процедура администрирования и уплаты налога осталась привычной для рынка, а контрольная функция, по-прежнему, принадлежит налоговым органам.

В Украине же подход другой: предложенный подход предусматривает возложение функции администрирования налога на почтовых и курьерских операторов, тогда как контрольную функцию должна осуществлять таможня.

По моему мнению, предложенные изменения также могут негативно повлиять на рынок электронной коммерции в целом. В частности, существует риск, что малый и средний бизнес из ЕС постепенно откажется от продаж в Украину, а рынок останется преимущественно за крупными международными платформами, такими как Alibaba, Temu или SHEIN,

– добавляет господин Василий.

Какая выгода из этого крупным украинским торговым сетям?

На самом деле такую идею введения НДС для международных посылок часто объясняют требованиями партнеров Украины, в частности МВФ, по расширению налоговой базы. Однако уже известно, что фискальный потенциал таких изменений может быть ограниченным, а контроль и администрирование могут требовать значительных затрат.

На этом фоне существует и другое объяснение появления соответствующих норм – экономические интересы части украинского ритейла. Дело в том, что бизнес за последние годы столкнулся со значительной конкуренцией со стороны международных маркетплейсов, где товары стоят дешевле даже с учетом доставки.

В частности по данным исследования социологической группы "Рейтинг", которое было проведено этой зимой, среди тех, кто получал международную посылку, 29% заказывали вещи, которые были важны для преодоления энергетического кризиса в результате российских массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре.

Опрос свидетельствует, что абсолютное большинство респондентов – а это 82% – не поддерживает введение НДС 20% на все международные посылки.

Нардеп Игорь Кривошеев также предполагает, что нынешняя модель, которую предлагают по налогообложению посылок, может быть выгодной прежде всего крупным украинским торговым сетям.

То, что сейчас предлагается, оно более на руку, наверное, крупным сетям, которые есть внутри Украины. И, возможно, там есть определенные бенефициары, но утверждать я не собираюсь,

– добавил он.

Похожее мнение высказывает и Александр Крамаренко, который говорит, что не видит других очевидных экономических причин для появления этой инициативы.

Еще раньше по этому поводу высказался и Игорь Смелянский, гендиректор Укрпочты, отметив, что эта инициатива крупных розничных сетей, чтобы "мышки покупали у них, а не на AliExpress".

Просто заставить людей, которые честно покупают на Али, платить на 20% больше, при том что они должны купить то же на базаре без этих 20%, отнюдь не приведет к желаемому результату. Если, конечно, цель не в том, чтобы просто поднять цены в сетях на те же 20%,

– отметил он.

Еще в прошлом году в издании "Зеркало недели" вышел материал, где говорилось о том, что на платформах вроде Temu и AliExpress продукция часто продается без значительного количества посредников, что позволяет формировать более низкую конечную стоимость.

В результате аналогичные товары могут стоить в несколько раз дешевле, чем на украинских онлайн-площадках или в офлайн-ритейле. Например, настольные часы на AliExpress стоили почти 108 гривен, тогда как аналогичный товар на украинском маркетплейсе – 363 гривны. Компьютерная мышь на китайской платформе продавалась примерно за 383 гривны, тогда как в Украине ее цена достигала почти 1 660 гривен.

На сегодня ситуация по разнице в цене также не изменилась, ведь разница, в частности между аналогичными товарами, например, компьютерные мыши, может составлять более 700 гривен.

24 Канал обращался за комментарием относительно влияния такой ценовой разницы на рынке к одному из крупнейших украинских ритейлеров – Rozetka. В компании отметили, что эта тема существенно не влияет на их деятельность, поэтому ее не комментируют.

Ценовая разница на аналогичные товары на китайских и украинских маркетплейсах / Скриншоты 24 Канала с Temu

Выдержат ли почтовые операторы новые правила налогообложения посылок?

Как сообщили 24 Каналу в Укрпочте, сейчас международные отправления стоимостью до 150 евро проходят упрощенную модель оформления. Для клиента этот процесс фактически незаметен:

По прибытии в Украину посылка проходит стандартные таможенные процедуры, сортировки и передается в доставку без необходимости дополнительной уплаты налогов или отдельного взаимодействия с таможней.

При этом пока посылка летит, данные по ней обрабатываются IТ-системами риск-менеджмента таможни и Укрпочты.

По оценкам компании, внутренние отправления в Украине остаются существенно больше международных по общим объемам примерно в 6 раз. В то же время сегмент международного e-commerce продолжает активно расти.

В Укрпочте признают, что риск задержек или даже перегрузки системы из-за резкого увеличения количества таможенных операций действительно существует. Однако все будет зависеть от модели администрирования НДС.

Наиболее клиентоориентированный сценарий – модель, подобная европейскому IOSS, когда НДС уплачивается еще во время покупки на маркетплейсе. Если же налог будет уплачиваться уже после прибытия посылки в Украину – во время таможенного оформления или вручения – это будет означать существенное увеличение количества операций,

– говорят в компании.

Зато Василий Журавель считает, что без поэтапного внедрения инициативы, которая, по его словам, является несмотря на все правильной, отрасль все же может столкнуться сразу с несколькими проблемами:

Несинхронизированность таможенного законодательства, что может привести к необходимости увеличения персонала, складских площадей и таможенной инфраструктуры, а соответственно – и к существенному росту расходов. Необходимость масштабной модернизации IТ-систем, что требует как времени, так и значительных инвестиций. Возложение на почтовых и курьерских операторов функции администрирования налога при отсутствии четких и понятных правил работы.

По оценкам Meest, при таких условиях объем международных отправлений может сократиться на 35 – 40%, тогда как административные расходы операторов при этом могут вырасти минимум вдвое.