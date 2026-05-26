Когда продажа подержанных вещей на OLX – это уже бизнес?

Налоговая служба официально заявляла: продажа личных вещей, которые действительно были в употреблении и не покупались специально для перепродажи, не является основанием для применения финансовой или административной ответственности. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Игорь Ясько.

Это касается как продаж через OLX, так и через другие платформы объявлений и социальные сети. Речь идет о ситуации, когда человек:

продает собственные вещи;

не покупал товар специально для перепродажи;

осуществляет продажи эпизодически;

не имеет системной прибыли от такой деятельности.

Игорь Ясько, управляющий партнер АО "Юридическая компания "WINNER" Единичные или эпизодические сделки, когда человек просто избавляется от лишних вещей, не имеют признаков системности и не направлены на получение стабильной прибыли. В таком случае нет обязанности регистрироваться как ФЛП или подавать налоговую отчетность исключительно из-за этих операций.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда страница пользователя начинает напоминать полноценный онлайн-магазин. По словам юриста, риски возрастают, если человек:

Регулярно продает однотипные товары; Закупает продукцию специально для перепродажи; Имеет постоянный ассортимент; Систематически получает крупные переводы на карту.

Речь идет о постоянных продажах техники, одежды, автозапчастей, гаджетов, купленных специально для перепродажи и тому подобное.

Когда налоговая может наказать?

Для украинцев ключевой вопрос – когда их деятельность в сети считается предпринимательской: если человек систематически продает товары с целью получения прибыли, но не зарегистрирован как ФЛП и не платит налоги, это может быть расценено как хозяйственная деятельность без государственной регистрации.

В таких случаях применяются административные штрафы за нарушение порядка ведения хозяйственной деятельности, возможно доначисление налогов, пени и другие финансовые санкции. Для зарегистрированных ФЛП, которые не используют РРО/ПРРО, хотя обязаны это делать, предусмотрены отдельные значительные штрафы за продажу товаров без фискализации,

– говорит эксперт.

В случае больших оборотов ситуация может перейти уже в плоскость возможного уклонения от уплаты налогов.

Новые подходы к налогообложению посылок предусматривают, что международные маркетплейсы фактически станут налоговыми агентами по НДС при продаже товаров украинским потребителям. На них будут возлагаться обязанности по начислению, удержанию и перечислению НДС, а также по представлению соответствующей отчетности,

– пояснил Ясько.

Как продавать онлайн без рисков?

Игорь Ясько советует четко разделять разовую продажу собственных вещей и систематическую торговлю ради прибыли. Что важно помнить:

Если продажи разовые и касаются собственных подержанных вещей – это не предпринимательство, и регистрация ФЛП не нужна. Если продажи регулярные, с однотипным ассортиментом и целью заработка – целесообразно зарегистрировать ФЛП и выбрать соответствующую систему налогообложения (чаще упрощенную). Стоит пользоваться официальными платежными инструментами, вести учет доходов и хранить документы, подтверждающие происхождение товара и расчеты. Не игнорировать запросы налоговой: своевременные объяснения и документы часто позволяют избежать самых жестких санкций.

