Когда продажа подержанных вещей на OLX – это уже бизнес?
Налоговая служба официально заявляла: продажа личных вещей, которые действительно были в употреблении и не покупались специально для перепродажи, не является основанием для применения финансовой или административной ответственности. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Игорь Ясько.
Это касается как продаж через OLX, так и через другие платформы объявлений и социальные сети. Речь идет о ситуации, когда человек:
- продает собственные вещи;
- не покупал товар специально для перепродажи;
- осуществляет продажи эпизодически;
- не имеет системной прибыли от такой деятельности.
Единичные или эпизодические сделки, когда человек просто избавляется от лишних вещей, не имеют признаков системности и не направлены на получение стабильной прибыли. В таком случае нет обязанности регистрироваться как ФЛП или подавать налоговую отчетность исключительно из-за этих операций.
Проблемы могут возникнуть тогда, когда страница пользователя начинает напоминать полноценный онлайн-магазин. По словам юриста, риски возрастают, если человек:
- Регулярно продает однотипные товары;
- Закупает продукцию специально для перепродажи;
- Имеет постоянный ассортимент;
- Систематически получает крупные переводы на карту.
Речь идет о постоянных продажах техники, одежды, автозапчастей, гаджетов, купленных специально для перепродажи и тому подобное.
Когда налоговая может наказать?
Для украинцев ключевой вопрос – когда их деятельность в сети считается предпринимательской: если человек систематически продает товары с целью получения прибыли, но не зарегистрирован как ФЛП и не платит налоги, это может быть расценено как хозяйственная деятельность без государственной регистрации.
В таких случаях применяются административные штрафы за нарушение порядка ведения хозяйственной деятельности, возможно доначисление налогов, пени и другие финансовые санкции. Для зарегистрированных ФЛП, которые не используют РРО/ПРРО, хотя обязаны это делать, предусмотрены отдельные значительные штрафы за продажу товаров без фискализации,
– говорит эксперт.
В случае больших оборотов ситуация может перейти уже в плоскость возможного уклонения от уплаты налогов.
Новые подходы к налогообложению посылок предусматривают, что международные маркетплейсы фактически станут налоговыми агентами по НДС при продаже товаров украинским потребителям. На них будут возлагаться обязанности по начислению, удержанию и перечислению НДС, а также по представлению соответствующей отчетности,
– пояснил Ясько.
Как продавать онлайн без рисков?
Игорь Ясько советует четко разделять разовую продажу собственных вещей и систематическую торговлю ради прибыли. Что важно помнить:
- Если продажи разовые и касаются собственных подержанных вещей – это не предпринимательство, и регистрация ФЛП не нужна.
- Если продажи регулярные, с однотипным ассортиментом и целью заработка – целесообразно зарегистрировать ФЛП и выбрать соответствующую систему налогообложения (чаще упрощенную).
- Стоит пользоваться официальными платежными инструментами, вести учет доходов и хранить документы, подтверждающие происхождение товара и расчеты.
- Не игнорировать запросы налоговой: своевременные объяснения и документы часто позволяют избежать самых жестких санкций.
"Налог на OLX" может появиться в Украине
Законопроект предусматривает налогообложение доходов с онлайн-сервисов, но еще нуждается в доработке перед окончательным принятием.
Новый закон может вступить в силу не ранее 2027 года и будет касаться тех, кто осуществляет более 30 продаж в год или имеет доход более 2 000 евро, с OLX как "налоговым агентом".