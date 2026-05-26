Коли продаж вживаних речей на OLX – це вже бізнес?

Податкова служба офіційно заявляла: продаж особистих речей, які дійсно були у вжитку і не купувалися спеціально для перепродажу, не є підставою для застосування фінансової чи адміністративної відповідальності. Про це у коментарі 24 Каналу розповів адвокат Ігор Ясько.

Дивіться також Glovo б'є на сполох: сервіс втрачає замовлення через дефіцит кур'єрів

Це стосується як продажів через OLX, так і через інші платформи оголошень та соціальні мережі. Йдеться про ситуації, коли людина:

продає власні речі;

не купувала товар спеціально для перепродажу;

здійснює продажі епізодично;

не має системного прибутку від такої діяльності.

Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія «WINNER» Поодинокі або епізодичні угоди, коли людина просто позбувається зайвих речей, не мають ознак системності та не спрямовані на отримання стабільного прибутку. У такому разі немає обов’язку реєструватися як ФОП або подавати податкову звітність виключно через ці операції.

Проблеми можуть виникнути тоді, коли сторінка користувача починає нагадувати повноцінний онлайн-магазин. За словами юриста, ризики зростають, якщо людина:

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Регулярно продає однотипні товари; Закуповує продукцію спеціально для перепродажу; Має постійний асортимент; Систематично отримує великі перекази на картку.

Йдеться про постійні продажі техніки, одягу, автозапчастин, гаджетів, куплених спеціально для перепродажу тощо.

Коли податкова може покарати?

Для українців ключове питання – коли їхня діяльність у мережі вважається підприємницькою: якщо людина систематично продає товари з метою отримання прибутку, але не зареєстрована як ФОП і не сплачує податки, це може бути розцінено як господарська діяльність без державної реєстрації.

У таких випадках застосовуються адміністративні штрафи за порушення порядку ведення господарської діяльності, можливе донарахування податків, пені та інші фінансові санкції. Для зареєстрованих ФОП, які не використовують РРО/ПРРО, хоча зобов’язані це робити, передбачені окремі значні штрафи за продаж товарів без фіскалізації,

– каже експерт.

У разі великих оборотів ситуація може перейти вже у площину можливого ухилення від сплати податків.

Нові підходи до оподаткування посилок передбачають, що міжнародні маркетплейси фактично стануть податковими агентами з ПДВ при продажу товарів українським споживачам. На них покладатимуться обов’язки з нарахування, утримання та перерахування ПДВ, а також з подання відповідної звітності,

– пояснив Ясько.

Як продавати онлайн без ризиків?

Ігор Ясько радить чітко розділяти разовий продаж власних речей й систематичну торгівлю заради прибутку. Що важливо пам’ятати:

Якщо продажі разові і стосуються власних вживаних речей – це не підприємництво, і реєстрація ФОП не потрібна. Якщо продажі регулярні, з однотипним асортиментом і метою заробітку – доцільно зареєструвати ФОП та обрати відповідну систему оподаткування (частіше спрощену). Варто користуватися офіційними платіжними інструментами, вести облік доходів і зберігати документи, що підтверджують походження товару та розрахунки. Не ігнорувати запити податкової: своєчасні пояснення та документи часто дозволяють уникнути найжорсткіших санкцій.

"Податок на OLX" може з'явитися в Україні