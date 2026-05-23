Чи можуть захисники мати свій бізнес?

Утім, закон встановлює низку обмежень – окремим категоріям військовослужбовців займатися підприємницькою діяльністю заборонено. Деталі пояснили фахівці порталу 7eminar.

Насамперед варто зазначити, що мобілізація або служба за контрактом не припиняють статус фізичної особи-підприємця. Тобто захисник може залишатися зареєстрованим ФОПом та формально не закривати власну справу.

Водночас на практиці в багатьох виникає інше питання – як підтримувати роботу бізнесу, якщо немає можливості займатися ним особисто. У такому випадку частину справ можна передати іншій людині через довіреність. Наприклад, уповноважити її підписувати договори, проводити платежі чи подавати звітність.

Зауважте! Інформацію про мобілізацію або проходження служби за контрактом передають до податкової автоматично. Однак аби уникнути можливих непорозумінь, можна самостійно подати відповідну заяву та копії підтвердних документів.

Кому заборонено поєднувати службу з бізнесом?

Однак далеко не всім дозволено займатися підприємництвом під час служби. Обмеження стосуються військових посадових осіб, які виконують такі функції:

організаційно-розпорядчі (тобто керівництво підрозділом);

адміністративно-господарські (управління майном і ресурсами).

Отже, ключове значення має не військове звання, а саме посада та перелік обов'язків. Якщо у вас виникають сумніви, фахівці Мін'юсту радять уточнювати деталі в службі персоналу військової частини.

Що ще варто знати військовослужбовцям?

Спеціалісти освітньої платформи Нацбанку "Гаразд" також нагадали про кредитні пільги для українських захисників. І хоча законодавство не скасовує сам борг, військовослужбовці та їхні партнери в шлюбі можуть не сплачувати проценти, штрафні санкції та пеню за невиконання зобов'язань.

Однак пільга не діє для частини цільових позик – на придбання житла чи автомобіля, а також на встановлення сонячних панелей, вітрових електроустановок і систем накопичення енергії, якщо їхню вартість компенсують держава або треті особи.