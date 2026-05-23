Могут ли защитники иметь свой бизнес?

Впрочем, закон устанавливает ряд ограничений – отдельным категориям военнослужащих заниматься предпринимательской деятельностью запрещено. Детали объяснили специалисты портала 7eminar.

Прежде всего стоит отметить, что мобилизация или служба по контракту не прекращают статус физического лица-предпринимателя. То есть защитник может оставаться зарегистрированным ФЛП и формально не закрывать собственное дело.

В то же время на практике у многих возникает другой вопрос – как поддерживать работу бизнеса, если нет возможности заниматься им лично. В таком случае часть дел можно передать другому человеку через доверенность. Например, уполномочить его подписывать договоры, проводить платежи или подавать отчетность.

Обратите внимание! Информацию о мобилизации или прохождении службы по контракту передают в налоговую автоматически. Однако чтобы избежать возможных недоразумений, можно самостоятельно подать соответствующее заявление и копии подтверждающих документов.

Кому запрещено совмещать службу с бизнесом?

Однако далеко не всем разрешено заниматься предпринимательством во время службы. Ограничения касаются военных должностных лиц, которые выполняют следующие функции:

организационно-распорядительные (то есть руководство подразделением);

административно-хозяйственные (управление имуществом и ресурсами).

Итак, ключевое значение имеет не воинское звание, а именно должность и перечень обязанностей. Если у вас возникают сомнения, специалисты Минюста советуют уточнять детали в службе персонала воинской части.

Что еще стоит знать военнослужащим?

Специалисты образовательной платформы Нацбанка "Гаразд" также напомнили о кредитных льготах для украинских защитников. И хотя законодательство не отменяет сам долг, военнослужащие и их партнеры в браке могут не платить проценты, штрафные санкции и пеню за невыполнение обязательств.

Однако льгота не действует для части целевых займов – на приобретение жилья или автомобиля, а также на установку солнечных панелей, ветровых электроустановок и систем накопления энергии, если их стоимость компенсируют государство или третьи лица.