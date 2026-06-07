Кто должен подать отчетность в ТЦК в июне?

Правило касается предприятий, которые имеют на балансе транспортные средства или специальную технику. Соответствующее требование прописано в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Подавать информацию должны предприятия, учреждения и организации, на которые распространяется военно-транспортная обязанность. В этот перечень входят:

центральные и местные органы исполнительной власти;

органы местного самоуправления;

государственные учреждения;

предприятия всех форм собственности, которые имеют на балансе транспорт или специальную технику.

Если компания не имеет транспорта (или имеет арендованный) на балансе, закон не обязывает ее подавать отчетность. Но на практике некоторые ТЦК требуют даже "пустой" бланк, поэтому, чтобы избежать конфилктов и штрафов, следует уточнить требование именно в своем ТЦК.

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Какие данные подавать?

Во время военного положения бизнес должен дважды в год – до 20 июня и до 20 декабря – предоставлять информацию об имеющихся транспортных ресурсах. В отчетности надо указать:

Транспортные средства и специальную технику, находящиеся на балансе; Их техническое состояние; Работников, которые закреплены за транспортом и управляют им.

Водный транспорт подается по отдельным формам и в эту отчетность не включается.

Какие штрафы за неподачу отчетности в ТЦК?

За неподачу информации или игнорирование установленных сроков предусмотрена административная ответственность по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция за это во время военного положения для должностных лиц (руководителей предприятий) составляет 34 – 59,5 тысяч гривен штрафа.

Что еще надо знать ФЛП?