Кто должен подать отчетность в ТЦК в июне?
Правило касается предприятий, которые имеют на балансе транспортные средства или специальную технику. Соответствующее требование прописано в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
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Подавать информацию должны предприятия, учреждения и организации, на которые распространяется военно-транспортная обязанность. В этот перечень входят:
- центральные и местные органы исполнительной власти;
- органы местного самоуправления;
- государственные учреждения;
- предприятия всех форм собственности, которые имеют на балансе транспорт или специальную технику.
Если компания не имеет транспорта (или имеет арендованный) на балансе, закон не обязывает ее подавать отчетность. Но на практике некоторые ТЦК требуют даже "пустой" бланк, поэтому, чтобы избежать конфилктов и штрафов, следует уточнить требование именно в своем ТЦК.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Какие данные подавать?
Во время военного положения бизнес должен дважды в год – до 20 июня и до 20 декабря – предоставлять информацию об имеющихся транспортных ресурсах. В отчетности надо указать:
- Транспортные средства и специальную технику, находящиеся на балансе;
- Их техническое состояние;
- Работников, которые закреплены за транспортом и управляют им.
Водный транспорт подается по отдельным формам и в эту отчетность не включается.
Какие штрафы за неподачу отчетности в ТЦК?
За неподачу информации или игнорирование установленных сроков предусмотрена административная ответственность по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкция за это во время военного положения для должностных лиц (руководителей предприятий) составляет 34 – 59,5 тысяч гривен штрафа.
Что еще надо знать ФЛП?
За деятельность без регистрации в качестве ФЛП предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за хозяйственную деятельность без регистрации – от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией. При повторном нарушении штраф составляет от 34 до 85 тысяч гривен с конфискацией, а ненадлежащее ведение учета может привести к штрафу от 51 до 136 гривен.
Часто предприниматели жалуются на блокировку счетов, но не разбираются, кто именно за этим стоит. На самом деле подать инициативу или иск о блокировании счетов по определенным причинам может не только налоговая. Среди вариантов также банки или коммунальные службы. Если счета заблокировали по обращению налоговой, то вероятно, это произошло из-за долга по ЕСВ.