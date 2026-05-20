Де найбільше ФОП-іноземців?

Попри повномасштабну війну та складну економічну ситуацію, іноземці не припиняють відкривати власну справу в Україні, пише Опендатабот.

У середньому після 2022 року щороку реєструється близько 1 896 нових ФОПів, заснованих громадянами інших країн. Наразі лідерами за кількістю таких ФОПів є: Київ – 5 216 підприємців, Харківська область – 3 506 та Одеська область – 3 295.

Саме на ці три регіони припадає майже 55% усіх іноземців, які ведуть бізнес в Україні. Така концентрація пояснюється активною торгівлею, великою кількістю населення, розвиненою логістикою та значно ширшими можливостями для заробітку.

Громадяни яких країн найчастіше відкривають ФОПи?

Найбільше підприємців серед іноземців виявилося громадянами Росії. Наразі в Україні зареєстровані 4 593 ФОПи, власники яких мають російське громадянство. Фактично кожен п’ятий іноземний підприємець у країні – росіянин.

Також до п’ятірки країн, громадяни яких найактивніше ведуть бізнес в Україні, увійшли:

В’єтнам – 1 994 ФОПи; Азербайджан – 1 635; Узбекистан – 1 469; Молдова – 1 118.

Майже половина всіх іноземних підприємців в Україні припадає саме на ці п’ять країн.

Який бізнес найчастіше обирають іноземці?

Найпопулярнішою сферою серед іноземних підприємців залишається роздрібна торгівля. У цьому напрямку працюють 6 346 ФОПів. Також іноземці активно розвивають бізнес у таких галузях:

складська діяльність – 2 746 підприємців;

оптова торгівля – 1 732;

готельно-ресторанний бізнес та HoReCa – 1 703;

ІТ-сфера – 1 624.

Експерти пояснюють популярність саме цих напрямків відносно швидким стартом бізнесу та стабільним попитом навіть під час війни.

Чому росіяни досі відкривають ФОП в Україні?

Умови та причини, які дозволяють росіянам реєструвати бізнес в Україні:

Легальне перебування в Україні: Багато з них проживають в Україні роками, мають сім'ї або бізнес-зв'язки, володіють посвідкою на проживання, що дозволяє їм легально реєструватися як фізичні особи-підприємці.

Відсутність законодавчої заборони: Попри дію воєнного стану, в українському законодавстві не введено прямої заборони для громадян Росії реєструватися як ФОПи, якщо вони мають право законно перебувати на території держави.

Нерухомість та активи: Деякі громадяни Росії володіють майном або частками в компаніях в Україні, що зумовлює потребу у легалізації доходів, сплаті податків та веденні підприємницької діяльності.

Відкриття фопів іноземцями – абсолютно нормальна й законна практика. Люди, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, отримують РНОКПП (податковий номер), тож можуть офіційно вести підприємницьку діяльність і сплачують податки нарівні з громадянами України. Що стосується громадян Росії – вони не є винятком із цього правила. Лише ті, хто законно проживає на території України, можуть відкрити власну справу. У цьому випадку процедура не відрізняється від відкриття ФОПу будь-яким іншим нерезидентом,

– розповів адвокат Денис Попов.

Що це означає?

Український ринок навіть під час війни залишається привабливим для малого бізнесу. Найбільшу активність демонструють великі міста та регіони з потужною торгівлею. Іноземці обирають переважно сфери швидкого обігу грошей – торгівлю, логістику та HoReCa. Велика кількість російських ФОПів може й надалі викликати суспільні дискусії щодо контролю за походженням бізнесу та перевірок власників.

Який прогноз? Експерти очікують, що кількість іноземних підприємців в Україні надалі зростатиме, особливо після стабілізації безпекової ситуації та активнішого відновлення економіки.

Водночас держава, ймовірно, посилюватиме моніторинг бізнесів, пов’язаних із громадянами Росії, через питання національної безпеки та фінансового контролю.

Зауважте! Попри війну та економічні ризики, Україна продовжує залишатися країною, де іноземці відкривають і ведуть бізнес. Це одночасно демонструє відкритість українського ринку та створює нові питання щодо контролю й безпеки бізнес-середовища.

Новий закон про оподаткування для компаній: як це може вплинути на бізнес в Україні?

Як пояснив для 24 Каналу економіст Олег Гетман, ймовірність того, що новий податковий законопроєкт запрацює з 2027 року є доволі низькою. Він прогнозує, що це буде або з 2028 року, або ж в рік, коли Україна приєднається до ЄС.

Крім того, на думку Гетмана, підприємці неохоче переходитимуть у випадку ухвалення законопроєкту на ПДВ, зокрема він говорить, що це може зробити лише від 20% до 30% ФОПів. А всі решта швидше за все скористаються схемою дроблення ФОП, відкривши його на когось із членів сім'ї.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Відповідно очікувати, що після зміни оподаткування ціни на всі товари різко зростуть, не варто. Це торкнеться більше тих, хто все ж таки сплачуватиме ПДВ. Водночас їхня частка в загальному товарообігу є порівняно невеликою, а тому загальний вплив на ціну буде обмеженим.

