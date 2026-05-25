Какова ситуация с нехваткой курьеров Glovo?

В компании говорят, что в отдельные моменты из-за кадрового дефицита не могут обработать до 20% всех заказов пользователей. Об этом заявил GR-директор Glovo в регионе Восточной Европы и Центральной Азии Тарас Шевченко, пишет NV.

Смотрите также НДС для ФЛП может стать реальностью: власть заговорила о неприятных изменениях для бизнеса

Ситуацию надеются улучшить после принятия законопроекта о так называемом "налоге на OLX".

По состоянию на сейчас компания Glovo не может обработать иногда до 20% заказов наших пользователей из-за физического отсутствия курьеров... Если очень простыми словами, чего хотят водители такси, чего хотят курьеры – они хотят получить на карточку уже налогооблагаемый доход. Это единственная модель, по которой эта система цифровых платформ будет развиваться в Украине,

– говорит Шевченко.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Почему часть курьеров не хочет оформлять ФЛП?

По его словам, подобная ситуация не только у Glovo, но и у других компаний на рынке, например Bolt Food – многие курьеры отказываются регистрировать ФЛП. Сейчас структура такая:

около 70% курьеров работают как ФЛП;

еще 30% – это обычные физические лица.

За последних компания вынуждена платить НДФЛ и военный сбор. Зато законопроект № 15111-д, как сообщалось, предусматривает единую ставку налога 10% и наделяет операторов цифровых платформ статусом налогового агента.

Почему это важно:

90% из 12 тысяч партнеров компании – это малый и средний бизнес, у которых около 30% поступлений обеспечивают сервисы доставки. Подобная система уже реализована в Казахстане, где работает Glovo, поэтому у компании есть соответствующий опыт ее внедрения. Коалиция компаний на рынке имеет техническую готовность внедрить этот законопроект за три месяца с нуля.

Что это означает для рынка?

Ситуация показывает, что украинский рынок доставки все сильнее зависит от:

налоговых правил;

дефицита работников;

гибких моделей сотрудничества.

А сами цифровые платформы пытаются адаптироваться к новым условиям, чтобы не терять курьеров и заказы.

Что сами платформы говорят о новом налоге?