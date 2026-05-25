Какова ситуация с нехваткой курьеров Glovo?
В компании говорят, что в отдельные моменты из-за кадрового дефицита не могут обработать до 20% всех заказов пользователей. Об этом заявил GR-директор Glovo в регионе Восточной Европы и Центральной Азии Тарас Шевченко, пишет NV.
Ситуацию надеются улучшить после принятия законопроекта о так называемом "налоге на OLX".
По состоянию на сейчас компания Glovo не может обработать иногда до 20% заказов наших пользователей из-за физического отсутствия курьеров... Если очень простыми словами, чего хотят водители такси, чего хотят курьеры – они хотят получить на карточку уже налогооблагаемый доход. Это единственная модель, по которой эта система цифровых платформ будет развиваться в Украине,
– говорит Шевченко.
Почему часть курьеров не хочет оформлять ФЛП?
По его словам, подобная ситуация не только у Glovo, но и у других компаний на рынке, например Bolt Food – многие курьеры отказываются регистрировать ФЛП. Сейчас структура такая:
- около 70% курьеров работают как ФЛП;
- еще 30% – это обычные физические лица.
За последних компания вынуждена платить НДФЛ и военный сбор. Зато законопроект № 15111-д, как сообщалось, предусматривает единую ставку налога 10% и наделяет операторов цифровых платформ статусом налогового агента.
Почему это важно:
- 90% из 12 тысяч партнеров компании – это малый и средний бизнес, у которых около 30% поступлений обеспечивают сервисы доставки.
- Подобная система уже реализована в Казахстане, где работает Glovo, поэтому у компании есть соответствующий опыт ее внедрения.
- Коалиция компаний на рынке имеет техническую готовность внедрить этот законопроект за три месяца с нуля.
Что это означает для рынка?
Ситуация показывает, что украинский рынок доставки все сильнее зависит от:
- налоговых правил;
- дефицита работников;
- гибких моделей сотрудничества.
А сами цифровые платформы пытаются адаптироваться к новым условиям, чтобы не терять курьеров и заказы.
Что сами платформы говорят о новом налоге?
Платформа OLX призвала к доработке законопроекта, обратив внимание на ряд спорных положений. В частности, беспокойство вызывает идея предоставить цифровым платформам статус налоговых агентов, что предусматривает их ответственность за удержание и перечисление налогов за пользователей. Отдельно в компании отметили риски, связанных с требованием обязательной полной идентификации всех продавцов.
В то же время другие участники рынка, в частности Uklon, Bolt и Glovo, в целом положительно оценили инициативу. В компаниях считают, что новые правила могут сделать рынок более прозрачным и понятным как для бизнеса, так и для государства.
В Glovo отметили важность правильной технической реализации закона, потому что для бизнеса важно, чтобы процесс был динамичным и прозрачным и не затянулся на длительное время.