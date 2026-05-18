Что в Минэкономики говорят о возможном НДС для ФЛП?

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что в программе Ukraine Facility, за которую отвечает Минэкономики, пока нет прямого требования о введении НДС для ФЛП, пишет "РБК-Украина".

В то же время переговоры по обновлению программы еще продолжаются, и к ним привлечены также народные депутаты. Министр признал, что бизнес негативно реагирует на идею НДС для ФЛП не только из-за самого налога, но и из-за сложного администрирования системы.

По его словам, предприниматели часто готовы даже платить больше, лишь бы только избежать чрезмерной бюрократии.

Если сейчас спросить у бизнеса, что они выберут – дополнительный налог или не менять налоги, но с более сложным администрированием, то скажут: "давайте мы больше заплатим и дальше будем работать на упрощенной системе", – говорит Соболев.

Соболев добавил, что сейчас Минфин работает над упрощением администрирования НДС. Также, по его словам, после переговоров с МВФ норму о введении НДС для ФЛП решили временно отсрочить.

Что это означает для украинцев?

Заявления Минэкономики свидетельствуют о том, что власть пока не отказалась от идеи НДС для ФЛП, но пытается сделать этот процесс менее болезненным для бизнеса. Главная проблема, которую признают даже в самом правительстве, – не только дополнительные налоги, а сложная система администрирования НДС.

Фактически сейчас власть пытается найти компромисс между:

требованиями международных партнеров

необходимостью наполнять бюджет

сохранением упрощенной системы для малого бизнеса

Также это сигнал, что дискуссия о реформе ФЛП в ближайшие годы будет только усиливаться.

Повлияет ли налогообложение ФЛП на цены товаров и услуг?

Экономист Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом говорит, что самое реалистичное – налоговый законопроект заработает отнюдь не с 2027 года, ведь на это нет воли парламента. Есть предположение, что это будет или с 2028 года, или когда Украина вступит в ЕС.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Если же предположить, что новые изменения заработают с 2028 года или с какого-то другого года, то большинство ФЛП, которые попали под предел в более 4 миллионов гривен, не будут переходить на НДС. Только где-то 20 – 30% всех предпринимателей могут это сделать.

Дело в том, что ФЛП, который имеет годовой доход на уровне 6 миллионов гривен, не будет тратить огромные средства на администрирование, бухгалтерию и т.д. в рамках новых изменений. Ему проще в этой ситуации открыть другой ФЛП. В частности, на имя родителей, брата или сестры или кого-то из пенсионеров.

Таким образом ожидать, что после изменения налогообложения цены на товары резко вырастут, не стоит. Это коснется больше тех, кто все же будет платить НДС,

– прогнозирует господин Олег.

Какие есть риски введения новых правил?

В новом меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом ключевой акцент сделан на налоговых изменениях и постепенной трансформации упрощенной системы налогообложения. Об этом в колонке для Delo.ua написал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман.

По словам эксперта, документ содержит как положительные положения, так и потенциально рисковые для бизнеса нормы.

Среди ключевых направлений:

постепенная трансформация упрощенной системы налогообложения

ограничение использования упрощенки крупным бизнесом

пересмотр перечня "рисковых" видов деятельности

Гетман отмечает, что исключение отдельных сфер из упрощенной системы может стать проблемным, если под "рисковые" попадут критически важные для малого бизнеса направления

Предлагается исключение "рисковых" видов деятельности из упрощенки. Это является рисковым пунктом меморандума, потому что под "рисковые" могут попасть необходимые для упрощенки виды деятельности. Это предложение должно быть проработано Кабмином в инклюзивном процессе, с участием ведущих бизнес-ассоциаций и экономических аналитических центров, чтобы изменения были оптимальными – минимизировали "серые схемы" и не навредили добросовестному микробизнесу, – говорит эксперт.

Эксперт предостерегает, что установление порога на уровне 4 млн грн может иметь побочные эффекты для рынка.

Среди них:

усиление дробления бизнеса

попытки сокрытия реальных оборотов

формальное избежание перехода на НДС

По его мнению, это может усложнить детенизацию экономики, если правила не будут достаточно сбалансированными.

