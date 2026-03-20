Министерство финансов обнародовало новый вариант налогового законопроекта, в котором изменение по уплате НДС для ФЛП на упрощенной системе остается. Это произошло после того, как депутаты не поддержали предыдущий проект 10 марта.

Несколько дней назад в Bloomberg появилась статья, где говорилось, что МВФ обеспокоен промедлением украинских депутатов по принятию законопроекта. Этот документ является одним из требований для продолжения финансовой помощи Украине в рамках пакета на 8 миллиардов долларов. Кроме этого, нововведения должны приблизить налоговую систему к европейским правилам, ведь Украина постепенно унифицирует нормы с ЕС.

В то же время эксперты оценивают последствия по-разному: одни говорят об ограниченном влиянии на цены и пользу для детенизации, другие – о рисках для бизнеса, росте стоимости товаров и услуг и давлении на упрощенную систему.

24 Канал узнал, что именно может измениться для ФЛП и потребителей, ожидать ли подорожания товаров и какие последствия будет иметь для экономики внедрение нового налогообложения для предпринимателей.

Повлияет ли налогообложение ФЛП на цены товаров и услуг?

Экономист Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом говорит, что самое реалистичное – налоговый законопроект заработает отнюдь не с 2027 года, ведь на это нет воли парламента. Есть предположение, что это будет или с 2028 года, или когда Украина вступит в ЕС.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Если же предположить, что новые изменения заработают с 2028 года или с какого-то другого года, то большинство ФЛП, попавших под границу в более 4 миллионов гривен, не будут переходить на НДС. Только где-то 20 – 30% всех предпринимателей могут это сделать.

Дело в том, что ФЛП, которое имеет годовой доход на уровне 6 миллионов гривен, не будет тратить огромные средства на администрирование, бухгалтерию и т.д. в рамках новых изменений. Ему проще в этой ситуации открыть другой ФЛП. В частности, на имя родителей, брата или сестры или какого-то из пенсионеров.

Таким образом ожидать, что после изменения налогообложения цены на товары резко вырастут – не стоит. Это коснется больше тех, кто все же будет платить НДС,

– прогнозирует Олег Гетман.

В то же время их доля в общем товарообороте является относительно небольшой, а потому общее влияние на цену будет ограниченным.

Зато аналитик Юрий Щедрин для 24 Канала заявил, что не стоит называть введение нового налогообложения именно требованием МВФ, потому что это не так.

Дело в том, что единственное требование фонда – это структурировать поступления в бюджет. А вот каким образом это делать – это уже предложения Минфина Украины. Соответственно Минфин Украины предложил именно вариант того законопроекта, который мы видим сегодня.

Он, кстати, может задеть, по мнению эксперта, не только предпринимателей, но и обычных украинцев, которые будут покупать те или иные товары или услуги.

Юрий Щедрин Аналитик в ОО "Центр развития городов" Первая и основная инновация этого законопроекта – это НДС для ФЛП. Больше всего это ударит по тем, кто работает в сфере услуг и торговли. Если не ошибаюсь, то где-то около 250 тысяч ФЛП подпадают под него.

После НДС, говорит Щедрин, налогообложения цифровых платформ и налог на посылки из-за рубежа, в частности китайский товар, тоже могут повлиять на стоимость товаров.

Например, немало сетей продают тот же товар на украинском рынке, но уже с наценкой. Соответственно, если ограничат возможность заказывать напрямую из Китая, потребители будут вынуждены покупать его в этих торговых сетях. В такой ситуации сеть сможет более свободно формировать цены,

– добавляет аналитик

Сумма налогов, где есть НДС на уровне 18% и 5% военного сбора, – это нереально в современных условиях. Многие бизнесы могут этого не потянуть: от салонов красоты до консалтинговых фирм.

Таким образом, для них останется 2 варианта: или закрыться, или же дробить бизнес на несколько ФЛП,

– отмечает Щедрин.

Напоминаем! Как сообщила временно исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух, под критерии налогообложения НДС подпадет 250 тысяч ФЛП. Это в основном 2 и 3 группы, поскольку 1 группа ограничена оборотом по состоянию на сейчас в 1,3 миллиона гривен, передает LB.ua.

Какие основные нововведения предложены в налоговом законопроекте?

Известно, что в список изменений, которые могут быть введены, входят:

Автоматический международный обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

НДС для ФЛП, но если доход годовой составляет более 4 миллионов гривен в год (это где-то ориентировочно 85 тысяч евро).

Ставка НДФЛ для физических лиц на доходы с платформ – 5% (вместо 18%). Кроме того, операторы цифровых платформ становятся налоговыми агентами.

Также доходы с продажи товаров через платформу на сумму в 2 тысяч евро в год не облагаются налогом.

На посылки из-за рубежа до 150 евро вводится налогообложение, а небольшие посылки до 45 евро освобождаются от НДС.

Продолжается уплата военного сбора на период действия военного положения до завершения реформы ВСУ.

Обратите внимание! В опубликованном Минфином законопроекте отмечается, что дата вступления этих изменений – с 1 января 2027 года. Хотя ранее было известно, что Украина договорилась об отсрочке введения НДС для ФЛП на 2028 год, или на момент вступления Украины в ЕС.

Почему деятельность ФЛП может быть затруднена?

Щедрин объясняет, что законопроект в основном усложняет деятельность для ФЛП, потому что, кроме предельной суммы для введения НДС, есть еще другой перечень требований, которые Государственная налоговая служба может трактовать по своему усмотрению. Например, что такое ФЛП, которое имеет трудовые отношения, как это коррелируется и тому подобное.

В Украине на самом деле есть проблема с тем, что крупные сети пользуюсь такими схемами, как дробление бизнеса на ФЛП. Впрочем, с этой проблемой стоит бороться по-другому, ведь у нас есть финансовый мониторинг,

– рассказывает Юрий Щедрин.

Налоговая может проверить тот или иной бизнес и, соответственно, увидеть реальную картину. Впрочем, это хотят делать не точечно и отдельно с теми бизнесами, которые нарушают, а априори со всеми бизнесами. Таким образом те предприниматели, которые работаю честно и платят все налоги, будут вынуждены оправдываться.

Соответственно мы не будем работать максимально с черным и серым бизнесом, а будем пытаться бороться с белым,

– говорит аналитик.

В то же время сейчас есть немало сфер в Украине, которые требуют внимания, в частности, контрабанда на таможне, рынок алкоголя, сигарет и горючего. Именно там можно быстрее аккумулировать дополнительные средства без риска для экономической активности.

Каким образом внедрение законопроекта по налогообложению повлияет на евроинтеграцию?

Гетман отмечает, что возможно некоторые специалисты из Минфина и намеревались такими изменениями в налогообложении закрыть так называемые белые пятна в украинском налоговом законодательстве и побороть схемы по уклонению от налогообложения, например, дробление крупного бизнеса на ФЛП или использование ФЛП вместо найма. Впрочем, к сожалению, они не учли украинскую специфику.

Примером является введение программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) для 2 – 4 групп. Сейчас где-то 50% микробизнеса не пользуются этим. Все из-за того, что Украина имеет слабые институты. И на фоне таких условий жесткие регулирования не работают,

– добавляет он.

Впрочем, по словам Гетмана, действующий законопроект больше не о детенизации бизнеса, а о выполнении условий для евроинтеграции:

Сейчас законопроект Минфина должен внедрить в украинское законодательство 3 директивы ЕС, а именно 2021/514/ЕС, 2006/112/ЕС и 2006/79/ЕС.

Кроме того, наличие программы от МВФ предоставляет не только пакет помощи на 8 миллиардов, но и является условием для других партнеров по финансированию Украины. Речь здесь идет и о кредите от ЕС на сумму 90 миллиардов евро.

Сейчас в Европе этот предел, в соответствии с которым бизнес должен платить НДС, установлен на уровне 85 тысяч евро. Соответственно мы не можем установить его ниже этого показателя. Европейцы дают нам средства, и большая часть из них безвозвратная помощь, а потому фактически мы должны ввести эту норму,

– говорит Олег Гетман.

Возможно ли, что налоговые изменения принесут и пользу?

По мнению Щедрина, вреда от этого законодательства значительно больше, чем условной пользы. Ведь те налоговые поступления, которые должны от него прийти, не перекроют тех рисков и негативных последствий, которые ждут бизнес, а это увеличение инфляции и сокращение предпринимательской деятельности.

Как известно, принятие налогового законопроекта с НДС для ФЛП и налогообложением цифровых платформ может принести бюджету дополнительные 60 миллиардов гривен в год. Но Щедрин добавляет, что ожидаемые поступления не являются такими значительными, как может казаться.

Если отказаться от всех программ, например "Национальный кешбэк" и другие, то бюджет мог бы обойтись без этих дополнительных поступлений от нового налога. Только расходы на администрирование его, а также прямые и косвенные расходы окажутся больше,

– отмечает Юрий Щедрин.

Зато Гетман считает, что другие нормы, кроме НДС для ФЛП, которые упоминаются в законопроекте, довольно полезны и направлены на детенизацию бизнеса, в частности, налогообложения цифровых платформ.

То есть другая часть этого законопроекта является положительной, а правку о введении НДС для ФЛП стоит перенести хотя бы на год вступления Украины в ЕС, замечает экономист.