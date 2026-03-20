Когда ФОПы будут платить НДС?

В новом законопроекте от Минфина собрали сразу несколько важных налоговых новаций, о которых договаривались с МВФ. Фактически речь идет о четырех ключевых изменениях, которые могут ощутимо повлиять и на бизнес, и на обычных украинцев, пишет "Экономическая правда".

Первое – Правительство предлагает расширить применение НДС. Если предприниматель зарабатывает более 4 миллионов гривен в год – придется становиться плательщиком этого налога.

Это объясняют приближением к европейским правилам. Но бизнес реагирует довольно критично:

много отчетности;

риск ошибок;

возможные блокировки накладных;

дополнительная нагрузка на бухгалтерию.

Для того, чтобы как-то облегчить новые правила для малого бизнеса, правительство предлагает ФОПам ряд смягчений. В частности, увеличивает для них налоговый отчетный период – с 1 месяца до 3 месяцев. А за первые пять нарушений, допущенных при администрировании НДС в первый год работы инициативы, ФЛП будут штрафовать только на 1 гривну,

– пишут в издании.

В документах уже фигурирует дата введения НДС для ФЛП – 1 января 2027 года. Хотя ранее обсуждали возможность отсрочки. И.о. председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух говорит, что введение НДС коснется около 252 тысяч из 2,1 миллионов украинских ФЛП. Возможно, это и усложнит жизнь бизнеса, однако поможет бороться с уклонением от уплаты налогов.

По нашим подсчетам, ориентировочно 30% субъектов хозяйствования, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, применяют в схемах дробления бизнеса,

– говорит Карнаух.

Заметьте! Хотя согласно меморандуму, принять все налоговые изменения должны до конца марта, однако, вероятно, Кабинет министров будет ориентироваться на июнь: именно тогда состоится пересмотр программы и будет приниматься решение о предоставлении второго транша.

Будет ли военный сбор после завершения войны?

Еще один момент – военный сбор, который подняли из-за полномасштбну войну. Планировали, что его уплата будет обязательной до конца военного положения, однако похоже он останется с украинцами и после завершения войны. Сейчас правила таковы:

5% платят физлица;

1,2 и 4 группы ФЛП платят 10% минималки в месяц, 3 группа – 1% от дохода.

Сейчас государство планирует оставить эти правила, чтобы финансировать оборону и восстановление страны.

Будет ли "налог на OLX"?

В Украине также хотят навести порядок с доходами, которые люди получают через цифровые сервисы – от такси до продаж в интернете. Это касается цифровых платформ, таких как Bolt, Uber, Uklon, Glovo, Onlyfans, OLX и тому подобное.

Сегодня, если вы подделываете через сервисы типа Bolt, Uklon или продаете вещи через OLX, формально вы уже должны платить налоги. Но на практике большинство этого не делает. Не в последнюю очередь потому, что у Государственной налоговой службы нет данных о заработках украинцев на цифровых платформах. Эта норма должна изменить такую ситуацию.

Отдельный счет для доходов. Деньги с платформ нужно будет получать на специальный банковский счет.

Контроль со стороны налоговой. Налоговая получит доступ к информации об этих счетах, а сами платформы будут передавать данные о доходах.

Меньше бумажной работы. Декларации подавать не придется – налоги будут удерживать автоматически.

Пониженная ставка. Вместо 18% НДФЛ предлагают 5%. Вместе с военным сбором – всего 10%.

Лимит дохода. Льготная ставка будет действовать до примерно 7,2 миллионов гривен в год. Далее – стандартное налогообложение.

Исключение для мелких продаж. Если продаете товары на небольшие суммы (до 2 тысяч евро), налоги платить не придется.

Заметьте! Специальными налоговыми правилами не смогут воспользоваться лица, у которых открыт ФЛП; против которых введены санкции; которые имеют наемных работников; которые осуществляют продажу подакцизных товаров или не имеют открытого спецсчета (к которому будет доступ у налоговой).

Льготы на посылки с Temu хотят отменить: что изменится?

Еще одно важное изменение – международные посылки могут потерять свое главное "преимущество". Речь идет об отмене беспошлинного ввоза товаров до 150 евро.

Соответствующая льгота стала одним из драйверов роста популярности китайских маркетплейсов, таких как AliExpress или Temu. На сегодня, если вы заказываете товар из-за границы на сумму до 150 евро, платить ничего не нужно:

ни НДС (20%);

ни пошлину (примерно 10%).

Именно эта норма сделала чрезвычайно популярными покупки на иностранных маркетплейсах - особенно китайских. Правительство объясняет это несколькими причинами:

необходимость подстроиться под правила ЕС;

борьба со схемами обхода налогов;

выравнивание условий для украинского бизнеса.

Законопроект Минфина отменяет льготу и возлагает обязанность по начислению и уплате НДС на маркетплейсы, на которых были приобретены посылки.

В то же время он вводит исключение: украинцы смогут получать посылки без НДС и пошлин, если их перевели из-за границы другие физические лица без какой-либо оплаты. Стоимость таких бесплатных посылок не должна превышать 45 евро.