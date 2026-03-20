Коли ФОПи платитимуть ПДВ?

У новому законопроєкті від Мінфіну зібрали одразу кілька важливих податкових новацій, про які домовлялися з МВФ. Фактично йдеться про чотири ключові зміни, які можуть відчутно вплинути і на бізнес, і на звичайних українців, пише "Економічна правда".

Дивіться також Податок на виживання: чому не варто сліпо копіювати всі регуляції ЄС

Перше – Уряд пропонує розширити застосування ПДВ. Якщо підприємець заробляє понад 4 мільйони гривень на рік – доведеться ставати платником цього податку.

Це пояснюють наближенням до європейських правил. Але бізнес реагує доволі критично:

багато звітності;

ризик помилок;

можливі блокування накладних;

додаткове навантаження на бухгалтерію.

Для того, аби якось полегшити нові правила для малого бізнесу, уряд пропонує ФОПам низку пом'якшень. Зокрема, збільшує для них податковий звітний період – з 1 місяця до 3 місяців. А за перші п'ять порушень, допущених під час адміністрування ПДВ у перший рік роботи ініціативи, ФОПів штрафуватимуть лише на 1 гривню,

– пишуть у виданні.

У документах вже фігурує дата запровадження ПДВ для ФОПів – 1 січня 2027 року. Хоча раніше обговорювали можливість відтермінування. В.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух каже, що запровадження ПДВ торкнеться близько 252 тисячі з 2,1 мільйонів українських ФОПів. Можливо, це й ускладнить життя бізнесу, проте допоможе боротися з ухиленням від сплати податків.

За нашими підрахунками, орієнтовно 30% суб'єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, застосовують у схемах дроблення бізнесу,

– каже Карнаух.

Зауважте! Хоча згідно з меморандумом, ухвалити всі податкові зміни мають до кінця березня, проте, ймовірно, Кабінет міністрів буде орієнтуватися на червень: саме тоді відбудеться перегляд програми та буде ухвалюватися рішення про надання другого траншу.

Чи буде військовий збір після завершення війни?

Ще один момент – військовий збір, який підняли через повномасштбну війну. Планували, що його сплата буде обов’язковою до кінця воєнного стану, проте схоже він залишиться з українцями і після завершення війни. Зараз правила такі:

5% платять фізособи;

1,2 та 4 групи ФОПів платять 10% мінімалки на місяць, 3 група – 1% від доходу.

Зараз держава планує залишити ці правила, щоб фінансувати оборону та відновлення країни.

Чи буде "податок на OLX"?

В Україні також хочуть навести лад із доходами, які люди отримують через цифрові сервіси – від таксі до продажів в інтернеті. Це стосується цифрових платформ, таких як Bolt, Uber, Uklon, Glovo, Onlyfans, OLX тощо.

Сьогодні, якщо ви підробляєте через сервіси типу Bolt, Uklon чи продаєте речі через OLX, формально ви вже маєте платити податки. Але на практиці більшість цього не робить. Не в останню чергу тому, що у Державної податкової служби немає даних про заробітки українців на цифрових платформах. Ця норма має змінити таку ситуацію.

Окремий рахунок для доходів. Гроші з платформ потрібно буде отримувати на спеціальний банківський рахунок.

Контроль із боку податкової. Податкова отримає доступ до інформації про ці рахунки, а самі платформи передаватимуть дані про доходи.

Менше паперової роботи. Декларації подавати не доведеться – податки утримуватимуть автоматично.

Знижена ставка. Замість 18% ПДФО пропонують 5%. Разом із військовим збором – загалом 10%.

Ліміт доходу. Пільгова ставка діятиме до приблизно 7,2 мільйонів гривень на рік. Далі – стандартне оподаткування.

Виняток для дрібних продажів. Якщо продаєте товари на невеликі суми (до 2 тисяч євро), податки платити не доведеться.

Зауважте! Спеціальними податковими правилами не зможуть скористатися особи, у яких відкритий ФОП; проти яких запроваджено санкції; які мають найманих працівників; які здійснюють продаж підакцизних товарів або не мають відкритого спецрахунку (до якого буде доступ у податкової).

Пільги на посилки з Temu хочуть скасувати: що зміниться?

Ще одна важлива зміна – міжнародні посилки можуть втратити свою головну "перевагу". Йдеться про скасування безмитного ввезення товарів до 150 євро.

Відповідна пільга стала одним із драйверів росту популярності китайських маркетплейсів, таких як AliExpress чи Temu. На сьогодні, якщо ви замовляєте товар з-за кордону на суму до 150 євро, платити нічого не потрібно:

ні ПДВ (20%);

ні мито (приблизно 10%).

Саме ця норма зробила надзвичайно популярними покупки на іноземних маркетплейсах — особливо китайських. Уряд пояснює це кількома причинами:

необхідність підлаштуватися під правила ЄС;

боротьба зі схемами обходу податків;

вирівнювання умов для українського бізнесу.

Законопроєкт Мінфіну скасовує пільгу та покладає обов'язок з нарахування та сплати ПДВ на маркетплейси, на яких були придбані посилки.

Водночас він запроваджує виняток: українці зможуть отримувати посилки без ПДВ та мит, якщо їх переказали з-за кордону інші фізичні особи без будь-якої оплати. Вартість таких безоплатних посилок не має перевищувати 45 євро.