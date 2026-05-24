Киевлян угощают кофе на Подоле

Однако разбитые окна не помешали заведению начать второй рабочий день. В соцсетях показали, как бизнес продолжил работу несмотря на последствия массированной атаки.

Официальное открытие заведения состоялось в субботу, 23 мая. Уже следующей ночью помещение изуродовал российский обстрел.

Правда, это не помешало кафе продолжить работать. Владелец Евгений с самого утра среди осколков стекла собственноручно угощает киевлян кофе, а его мать рядом предлагает горожанам сладости.

Кафе Hogo после атаки / Фото из соцсетей

Детали щемящей истории рассказал председатель Ассоциации чернобыльских операторов Ярослав Емельяненко. По его словам, владелец заведения ранее продал недвижимость, чтобы основать это дело.

Так живет украинский бизнес. Они поддерживают нас, поддержите их, пожалуйста,

– написал мужчина в Threads.

На странице кафе показали последствия. Здание сейчас в аварийном состоянии, а оборудование полностью разбито, однако люди все равно выстроились в очередь за напитками.

