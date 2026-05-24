Киян пригощають кавою на Подолі
Проте розбиті вікна не завадили закладу розпочати другий робочий день. У соцмережах показали, як бізнес продовжив роботу попри наслідки масованої атаки.
Дивіться також Внаслідок нічної атаки постраждав навіть Хрещатик: у мережі публікують кадри
Офіційне відкриття закладу відбулося у суботу, 23 травня. Уже наступної ночі приміщення понівечив російський обстріл.
Щоправда, це не завадило кафе продовжити працювати. Власник Євген із самого ранку серед уламків скла власноруч пригощає киян кавою, а його мати поруч пропонує містянам солодощі.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Кафе Hogo після атаки / Фото з соцмереж
Деталі щемливої історії розповів голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко. За його словами, власник закладу раніше продав нерухомість, аби заснувати цю справу.
Так живе український бізнес. Вони підтримують нас, підтримайте їх, будь ласка,
– написав чоловік у Threads.
На сторінці кафе показали наслідки. Будівля наразі в аварійному стані, а обладнання вщент розбите, однак люди все одно вишикувалися в чергу за напоями.
Який вигляд має кафе після обстрілу: дивіться відео
Який ще бізнес постраждав у Києві?
Поблизу станції метро "Лук'янівська" російська атака вкотре пошкодила будівлю першого відкритого в Україні McDonald's. Також у списку численних руйнувань поблизу – ринок і торговий центр "Квадрат", які повністю вигоріли.
На Майдані внаслідок нічних прильотів постраждав головний офіс Укрпошти, а на Подолі – "Книгарня "Є" тощо.
До слова, цього разу ворог запустив по Україні щонайменше 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Серед застосованих засобів повітряного нападу називають "Кинджали", "Циркони", "Калібри", "Шахеди" та навіть "Орешник".