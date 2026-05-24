Киян пригощають кавою на Подолі

Проте розбиті вікна не завадили закладу розпочати другий робочий день. У соцмережах показали, як бізнес продовжив роботу попри наслідки масованої атаки.

Офіційне відкриття закладу відбулося у суботу, 23 травня. Уже наступної ночі приміщення понівечив російський обстріл.

Щоправда, це не завадило кафе продовжити працювати. Власник Євген із самого ранку серед уламків скла власноруч пригощає киян кавою, а його мати поруч пропонує містянам солодощі.

Кафе Hogo після атаки / Фото з соцмереж

Деталі щемливої історії розповів голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко. За його словами, власник закладу раніше продав нерухомість, аби заснувати цю справу.

Так живе український бізнес. Вони підтримують нас, підтримайте їх, будь ласка,

– написав чоловік у Threads.

На сторінці кафе показали наслідки. Будівля наразі в аварійному стані, а обладнання вщент розбите, однак люди все одно вишикувалися в чергу за напоями.

Який вигляд має кафе після обстрілу: дивіться відео

