Що каже Смілянський про банк "Нової пошти"?

"Нова пошта", веде активні переговори щодо придбання банку та вже до кінця літа може отримати статус першого в Україні банку фінансової інклюзії. Про це та свою позицію розповів Ігор Смілянський.

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Після появи цієї інформації Ігор Смілянський опублікував коментар у Facebook, зазначивши, що отримав чимало повідомлень із запитаннями про ситуацію.

Основні повідомлення були приблизно в такому форматі: "Як же так? Ви виборювали цей закон і це право стільки років, а банк буде у "Нової пошти". Це несправедливо". Тож маю коротко прокоментувати,

– написав Смілянський.

За його словами, головною метою закону про фінансову інклюзію було не отримання переваг для конкретної компанії, а розширення доступу українців до банківських послуг.

Бо ми розробляли цей закон, щоб вирішити проблему мільйонів людей, які не мають доступу до фінансових послуг, ветеранів та людей з інвалідністю, які не можуть отримати їх удома, людей у прифронтових регіонах, де немає банків та банкоматів. Вирішити проблему мільйонів українців, а не Смілянського та Укрпошти, як це позиціонували НБУ та його керівництво,

– написав посадовець.

Тому він позитивно оцінює той факт, що механізм фінансової інклюзії почне працювати, навіть якщо першою його реалізує інша компанія. Проте, на його думку, "Нова Пошта" не зможе охопити велику кількість людей, бо не має такої розгалуженої мережі, як в Укрпошти.

Щодо питання, чому, НБУ постійно знаходив причини не дати Укрпошті, а точніше українцям, банк фінансової інклюзії, думаю, вже зрозуміло,

– підсумував Смілянський.

Який банк може придбати "Нова пошта"?

Йдеться про придбання "БТА Банку", пише ЕП.

Після купівлі група планує відмовитися від повноцінної банківської ліцензії установи та отримати нову – для діяльності банку фінансової інклюзії. У НБУ підтвердили інтерес компанії до банківської діяльності.

Можемо підтвердити, що компанія "Нова пошта" має інтерес до здійснення банківської діяльності, зокрема в статусі банку фінансової інклюзії,

– повідомили в регуляторі.

Водночас у Нацбанку зазначили, що наразі компанія формально ще не подавала документів на купівлю банку.

Що треба знати про "Нову пошту"?