В сети публикуют кадры выбитых окон и повреждений стекол на центральной улице Киева.
Что происходит в центре столицы?
Во время массированной атаки взрывы раздавались фактически по всему Киеву, под ударом были в частности центральные районы.
По данным ГСЧС, сейчас спасатели работают на более 40 локациях в разных районах столицы, где фиксируют пожары и разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов.
На Крещатике во время атаки ударной волной выбило окна во многих зданиях.
Как выглядит Крещатик после ночного обстрела / Фото: соцсети
Пострадал также главный офис Укрпочты на Майдане Независимости. Гендиректор компании Игорь Смелянский рассказал, что здание давно планировали отремонтировать – и теперь появилась "возможность".
Напомним, обстрел Киева ночью 24 мая стал одним из самых массированных за 2025 – 2026 годы. Как сообщают мониторинговые каналы, этот раз враг применил аномальное количество аэробаллистического вооружения за достаточно короткое время.
В целом российские войска запустили более 50 ракет и до 700 БпЛА различных типов.
Какие последствия фиксируют в других районах?
У Дарницком районе в результате обстрела загорелась крыша двухэтажного общежития. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров. На месте работают спасатели, продолжается эвакуация жильцов и ликвидация возгорания.
У Шевченковском районе из-за атаки произошел пожар на втором этаже школы – огонь охватил около 300 квадратных метров. Также в пятиэтажном жилом доме разрушена часть подъезда, пожар распространился с первого по пятый этаж. Кроме того, зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка.
У Днепровском районе вспыхнул пожар в частном доме и на территории гаражного кооператива.
У Деснянском районе сообщают о попадании в торговый центр и здание супермаркета. Также загорелись пять гаражных боксов на территории кооператива.