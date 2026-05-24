В сети публикуют кадры выбитых окон и повреждений стекол на центральной улице Киева.

Что происходит в центре столицы?

Во время массированной атаки взрывы раздавались фактически по всему Киеву, под ударом были в частности центральные районы.

По данным ГСЧС, сейчас спасатели работают на более 40 локациях в разных районах столицы, где фиксируют пожары и разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

На Крещатике во время атаки ударной волной выбило окна во многих зданиях.

Как выглядит Крещатик после ночного обстрела / Фото: соцсети

Пострадал также главный офис Укрпочты на Майдане Независимости. Гендиректор компании Игорь Смелянский рассказал, что здание давно планировали отремонтировать – и теперь появилась "возможность".

Напомним, обстрел Киева ночью 24 мая стал одним из самых массированных за 2025 – 2026 годы. Как сообщают мониторинговые каналы, этот раз враг применил аномальное количество аэробаллистического вооружения за достаточно короткое время.

В целом российские войска запустили более 50 ракет и до 700 БпЛА различных типов.

Какие последствия фиксируют в других районах?