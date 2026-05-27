Як працюватимуть такі поштомати
Деталі там повідомили в середу, 27 травня. Спершу новинкою можна буде скористатися в 400 відділеннях, передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. Наприклад, у столиці та на Київщині проєкт уже запустили – там встановлено 120 комірок.
Звичний формат обслуговування залишається доступним, однак частину відправлень Укрпошта автоматично направлятиме на отримання через нові комірки самообслуговування.
- Отримуєте SMS із кодом доступу після прибуття посилки.
- Вводите його на екрані жовтого поштомата у відділенні.
- Відкриваєте комірку та самостійно забираєте відправлення.
Цікаво! Запуск нового формату – це лише частина ширшого оновлення сервісу Укрпошти, зауважили в компанії.
Там продовжать встановлювати вуличні поштомати, однак паралельно шукають способи зробити послуги доступнішими для клієнтів. За словами Ігоря Смілянського, нові комірки понад удвічі дешевші, а також потребують менших витрат на обслуговування.
Це унікальні поштомати, які ми придумали та створили спільно з нашим партнером UIS (все зроблено в Україні),
– додав гендиректор.
Зауважте, що такий формат працюватиме за графіком відділень – для найбільш завантажених точок це з 8:00 до 21:00 без вихідних.

Нагадаємо, перший поштомат Укрпошти відкрили торік – біля центрального відділення на Майдані Незалежності. У таких комірках можна отримувати посилки та надсилати листи.
А зовсім нещодавно в компанії заявили про перехід на автоматизовані та роботизовані системи сортування. Нові технологічні лінії дозволяють у режимі реального часу контролювати процес обробки відправлень.