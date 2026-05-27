Як працюватимуть такі поштомати

Деталі там повідомили в середу, 27 травня. Спершу новинкою можна буде скористатися в 400 відділеннях, передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. Наприклад, у столиці та на Київщині проєкт уже запустили – там встановлено 120 комірок.

Звичний формат обслуговування залишається доступним, однак частину відправлень Укрпошта автоматично направлятиме на отримання через нові комірки самообслуговування.

Отримуєте SMS із кодом доступу після прибуття посилки. Вводите його на екрані жовтого поштомата у відділенні. Відкриваєте комірку та самостійно забираєте відправлення.

Цікаво! Запуск нового формату – це лише частина ширшого оновлення сервісу Укрпошти, зауважили в компанії.

Там продовжать встановлювати вуличні поштомати, однак паралельно шукають способи зробити послуги доступнішими для клієнтів. За словами Ігоря Смілянського, нові комірки понад удвічі дешевші, а також потребують менших витрат на обслуговування.

Це унікальні поштомати, які ми придумали та створили спільно з нашим партнером UIS (все зроблено в Україні),

– додав гендиректор.

Зауважте, що такий формат працюватиме за графіком відділень – для найбільш завантажених точок це з 8:00 до 21:00 без вихідних.

Як скористатися коміркою швидкої видачі: дивіться відео