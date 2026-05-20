Как работают новые роботизированные системы Укрпочты?

Компания делает ставку на современные технологии не только для ускорения доставки, но и для изменения отношения к государственным предприятиям. Об этом гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский рассказал в комментарии Новости.LIVE.

По его словам, что новые роботизированные системы могут самостоятельно считывать электронные марки, штрихкоды и даже рукописный текст на конвертах.

Игорь Смелянский Гендиректор Укрпочты Робот или считывает, если это электронная марка или штрихкод – считывает электронную марку или штрихкод. Если это рукописный текст, видите, рукописный текст наверху – происходит распознавание индекса и сразу кладется в соответствующий контейнер. Кроме того, контроль в живом режиме, сколько писем было отсортировано, сколько куда идет. Таким образом мы можем проследить, все ли письма доехали, все ли были отсортированы, все ли попали своевременно.

Поэтому теперь значительную часть процессов, которые ранее выполняли работники вручную, берут на себя именно автоматизированные системы.

Почему автоматизация нужна?

Игорь Смелянский отметил, что автоматизация нужна не только для скорости доставки.

Мы должны показать, что государственное – не всегда х**овое,

– заявил он.

В компании объясняют, что новые технологии позволяют:

контролировать весь путь письма или посылки в режиме реального времени;

быстрее сортировать корреспонденцию;

уменьшать количество ошибок;

ускорять международную доставку;

повышать эффективность работы без резкого поднятия тарифов.

Решит ли 100% автоматизация 100% проблем Укрпочты? Конечно, что нет. Да, клиенты уже замечают, как быстро мы стали доставлять, но мы должны еще поработать с "последней милей" – отделениями, почтоматами, почтальонами и курьерами, чтобы Ваш опыт стал на 100% положительным. Все это – в планах на ближайшие месяцы, а не когда-то там,

– говорит Смелянский.

Какие новые мощности?

После запуска новых линий Укрпочта получила значительно большие возможности для обработки отправлений. Сейчас система позволяет обрабатывать:

более 3 миллионов посылок в день;

более 16 миллионов писем в месяц;

более 14 миллионов газет ежемесячно;

более 8 тысяч заказов лекарств ежедневно.

В компании отдельно отмечают, что автоматизация помогает быстрее доставлять медикаменты и сокращать время их пребывания в пути.

Что это означает?

Государственные компании в Украине все активнее переходят к цифровизации. Логистика становится критически важной частью экономики и военной устойчивости. Автоматизация помогает сокращать расходы и сдерживать тарифы. Укрпочта пытается конкурировать с частными операторами не только ценой, но и скоростью доставки.

Заметьте! Укрпочта пытается превратиться из классической государственной почты на современную логистическую компанию. Автоматизация сортировки, цифровой контроль доставки и новые роботизированные линии должны помочь ускорить работу, повысить эффективность и изменить отношение к государственным сервисам. Однако окончательный успех реформы будет зависеть не только от роботов, но и от того, насколько компания сможет улучшить сервис для клиентов.

Роботизация в Украине: почему это нужно?

Украина постепенно переходит к новой модели индустриального развития, где ключевую роль будут играть роботизация, автоматизация и искусственный интеллект, пишет "Фокус".

Сегодня автоматизация производства уже не воспринимается как футуристический сценарий. Наоборот – она становится необходимостью для стран, которые хотят быстро восстанавливать промышленность, решать проблему дефицита кадров и увеличивать производительность. В то же время развитие искусственного интеллекта порождает и тревогу: часть людей боится, что машины постепенно вытеснят работников.

Вместе с этим сторонники новой системы отмечают, что роботизация не должна заменить человека полностью. Ее главная задача – забрать рутинную и тяжелую работу, оставив людям сложные и более интеллектуальные функции. Речь идет прежде всего о:

аналитике;

инженерии;

управлении производственными процессами;

создании новых технологий;

разработке инноваций.

Эксперт Василий Хмельницкий отметил, что главной ценностью любой трансформации остаются люди.

Василий Хмельницкий Основатель холдинга UFuture и инициатор Киевского международного экономического форума В центре всех изменений – люди. Нынешний Форум подтвердил, насколько большой потенциал имеют украинцы. Несмотря на то, что почти 4 года мы живем в режиме тотального кризиса, мы остаемся в стране, инвестируем в экономику и берем на себя ответственность. Только от совместных действий и доверия между бизнесом, государством и обществом зависит то, в какой стране мы будем жить завтра. Самое важное – это создавать возможности, чтобы люди могли планировать свое будущее и достойно жить здесь, в Украине.

Какие отрасли роботизация меняет уже сейчас?

Автоматизация постепенно охватывает все больше сфер украинской экономики. Среди ключевых направлений:

аграрная отрасль;

логистика;

перерабатывающая промышленность;

машиностроение;

транспортная инфраструктура.

В логистике цифровые системы и автоматизированные процессы могут помочь Украине стать одним из ключевых транспортных хабов Восточной Европы.

Какие новые правила будут ждать Укрпочту и других операторов?

Введение НДС на все международные посылки до 150 евро может существенно изменить правила онлайн-торговли в Украине. Речь идет не только о подорожании товаров с Temu, AliExpress и других платформ, с которых заказывают украинцы, но и о сложности внедрения такой системы.

Политики и экономисты предостерегают: государство может быть не готово к администрированию такого объема мелких отправлений, а сам механизм сбора налогов создаст дополнительную нагрузку на таможню и почтовых операторов.

Как сообщили 24 Каналу в Укрпочте, сейчас международные отправления стоимостью до 150 евро проходят упрощенную модель оформления. Для клиента этот процесс фактически незаметен:

По прибытии в Украину посылка проходит стандартные таможенные процедуры, сортировки и передается в доставку без необходимости дополнительной уплаты налогов или отдельного взаимодействия с таможней.

При этом пока посылка летит, данные по ней обрабатываются ИТ-системами риск-менеджмента таможни и Укрпочты.

По оценкам компании, внутренние отправления в Украине остаются существенно больше международных по общим объемам примерно в 6 раз. В то же время сегмент международного e-commerce продолжает активно расти.

В Укрпочте признают, что риск задержек или даже перегрузки системы из-за резкого увеличения количества таможенных операций действительно существует. Однако все будет зависеть от модели администрирования НДС.

Наиболее клиентоориентированный сценарий – модель, подобная европейскому IOSS, когда НДС уплачивается еще во время покупки на маркетплейсе. Если же налог будет уплачиваться уже после прибытия посылки в Украину – во время таможенного оформления или вручения – это будет означать существенное увеличение количества операций,

– говорят в компании.

