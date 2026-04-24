Какую недвижимость продала Укрпочта?

Как сообщил Алексей Кулеба, уже продали 13 тысяч квадратных метров, а стартовая стоимость лотов составляла около 110 миллионов гривен.

В результате торгов стоимость выросла почти в пять раз и Укрпочта смогла получить более 517 миллионов гривен дохода.

Среди проданных и выставленных лотов – бывшие сортировочные центры, производственные здания и автобазы. Часть этих объектов не используют после обновления логистики и перехода на современные сортировочные мощности.

Самым дорогим объектом стал бывший сортировочный центр во Львове площадью 5,6 тысяч квадратных метров. Его стартовая цена составляла 56,9 миллиона гривен. В то же время самый дешевый лот – небольшое помещение на Закарпатье – оценили в 408 тысяч гривен.

Укрпочта остается жизненно важной для миллионов украинцев, обеспечивая доставку пенсий, социальных выплат, лекарств и товаров первой необходимости, в частности в прифронтовых и отдаленных общинах. Дополнительные ресурсы в развитие позволят и в дальнейшем выполнять важную социальную функцию,

– отметил Алексей Кулеба.

Что сообщалось об аукционе Укрпочты ранее?

Еще зимой Укрпочта выставила на торги непрофильные активы, которые не использует в своей работе и не привлекает к оказанию услуг. В перечень вошли 20 объектов общей площадью 32,8 тысячи квадратных метров, что составляет около 3% всей недвижимости компании.

На аукционы выставили объекты разного масштаба – от небольших помещений в селах до крупных зданий в городах. Средства от аукционов, согласно решению Министерства развития общин и территорий, сразу направят на инвестиции в основные фонды.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский отмечал, что стартовая стоимость всех объектов превышала 200 миллионов гривен. В то же время в компании ожидают значительно больший доход благодаря конкуренции на торгах и повышению финальных ставок.