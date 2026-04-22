Об этом он рассказал в интервью Strana.ua.
Почему дети главы Укрпочты учатся за границей?
По его словам, если бы они учились в Киеве, то постоянно сталкивались бы с критикой и обсуждениями в сети.
Представьте, если бы мои дети ходили в школу в Киеве – они бы все это читали и разгребали,
– отметил он.
Старший сын Смелянского учится в Стэнфордском университете, младший – в школе в Нью-Йорке и проживает вместе с матерью, которая занимает должность вице-президента крупной американской компании.
Глава Укрпочты отметил, что для него важно, чтобы дети были самостоятельными и достигали всего собственными усилиями. Он вспомнил, что в его детстве часто ставили под сомнение чужие достижения из-за связей родителей, и именно этого он хочет избежать для своих детей.
Смелянский учился в школе в Белгороде-Днестровском, впоследствии поступил в Одесский университет, а позже вместе с семьей переехал в США, где получил гражданство.
Между Укрпочтой и НБУ возник конфликт
Напомним, что еще 17 марта стало известно, что НБУ применил к Укрпочте меру воздействия. Речь идет о наложении на компанию штрафа в размере 255 тысяч гривен.
Штраф был наложен за нарушение требований законодательства Украины. Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры НБУ принял решение 16 марта 2026 года.
Укрпочта заплатила 255 тысяч гривен штрафа, однако не согласна с решением НБУ и планирует подать в суд.
Директор Укрпочты Игорь Смелянский раскритиковал Нацбанк за прогнозы дефолта и заявления о его некомпетентности.