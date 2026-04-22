Об этом он рассказал в интервью Strana.ua.

Почему дети главы Укрпочты учатся за границей?

По его словам, если бы они учились в Киеве, то постоянно сталкивались бы с критикой и обсуждениями в сети.

Представьте, если бы мои дети ходили в школу в Киеве – они бы все это читали и разгребали,

– отметил он.

Старший сын Смелянского учится в Стэнфордском университете, младший – в школе в Нью-Йорке и проживает вместе с матерью, которая занимает должность вице-президента крупной американской компании.

Глава Укрпочты отметил, что для него важно, чтобы дети были самостоятельными и достигали всего собственными усилиями. Он вспомнил, что в его детстве часто ставили под сомнение чужие достижения из-за связей родителей, и именно этого он хочет избежать для своих детей.

Смелянский учился в школе в Белгороде-Днестровском, впоследствии поступил в Одесский университет, а позже вместе с семьей переехал в США, где получил гражданство.

