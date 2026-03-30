Что Игорь Смелянский сказал о НБУ?
Игорь Смелянский раскритиковал Национальный банк из-за прогнозов о "дефолте" Укрпочты и заявлений о его "некомпетентности", как гендиректора, пишет в "5 канал".
Национальный банк немного потерял берега из понимания украинского законодательства. Так же когда НБУ в прошлом году прокомментировал вопрос дефолта Укрпочты. Я извиняюсь, на основании чего? Укрпочта в дефолте? Нет, работает,
– говорит Смелянский.
Также он добавил, что сейчас капитал почтового оператора положительный, а 4 квартал 2025 года Укрпочта завершила с рекордной прибылью.
Поэтому я, как гражданин Украины, надеюсь, что другие прогнозы, которые дает Национальный банк, будут немного лучше по качеству, чем прогноз по дефолту Укрпочты. Я им тогда сказал, что это пиз**ж, и могу сегодня в глаза повторить,
– рассказал Смелянский.
За что оштрафовали Укрпочту?
Детали регулятор сообщил на официальном сайте. Оказалось, что национальный почтовый оператор нарушил требования законодательства.
Решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры принял 16 марта – по результатам безвыездного надзора.
Штраф наложили из-за непредставления Укрпочтой в Нацбанк данных, запрашиваемых в соответствии с требованиями в установленные сроки.
Указанное учреждение (АО "Укрпочта" – 24 Канал) обязано уплатить штраф в течение 5 рабочих дней со дня получения решения,
– говорится в сообщении регулятора.
Какой был ответ Укрпочты?
Укрпочта заплатила 255 тысяч гривен штрафа, однако не согласна с решением НБУ и планирует подать в суд. Компания считает, что требования НБУ являются незаконными и связаны с документами, которые не касаются сферы деятельности регулятора.
НБУ отреагировал на заявление Укрпочты о желании обжаловать решение регулятора в суде. Нацбанк в частности заявил, что считает критически необходимым формирование дееспособного Наблюдательного совета АО "Укрпочта" в ближайшие сроки.
Согласно тексту, ненадлежащая система корпоративного управления и внутреннего контроля в компании трансформируется из локальной проблемы в системный риск для платежной инфраструктуры страны.