Что Игорь Смелянский сказал о НБУ?

Игорь Смелянский раскритиковал Национальный банк из-за прогнозов о "дефолте" Укрпочты и заявлений о его "некомпетентности", как гендиректора, пишет в "5 канал".

Смотрите также Поставщик с бизнесом в России: Укрпочта объяснила скандальный контракт

Национальный банк немного потерял берега из понимания украинского законодательства. Так же когда НБУ в прошлом году прокомментировал вопрос дефолта Укрпочты. Я извиняюсь, на основании чего? Укрпочта в дефолте? Нет, работает,

– говорит Смелянский.

Также он добавил, что сейчас капитал почтового оператора положительный, а 4 квартал 2025 года Укрпочта завершила с рекордной прибылью.

Поэтому я, как гражданин Украины, надеюсь, что другие прогнозы, которые дает Национальный банк, будут немного лучше по качеству, чем прогноз по дефолту Укрпочты. Я им тогда сказал, что это пиз**ж, и могу сегодня в глаза повторить,

– рассказал Смелянский.

За что оштрафовали Укрпочту?

Детали регулятор сообщил на официальном сайте. Оказалось, что национальный почтовый оператор нарушил требования законодательства.

Решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры принял 16 марта – по результатам безвыездного надзора.

Штраф наложили из-за непредставления Укрпочтой в Нацбанк данных, запрашиваемых в соответствии с требованиями в установленные сроки.

Указанное учреждение (АО "Укрпочта" – 24 Канал) обязано уплатить штраф в течение 5 рабочих дней со дня получения решения,

– говорится в сообщении регулятора.

Какой был ответ Укрпочты?