Как в Укрпочте объяснили контракт с комбинатом Минина?

В компании отметили, что все закупки проводятся в соответствии с законодательством о публичных закупках. Для этого используется система Prozorro, где участники проходят проверку через открытые реестры и базы данных, сообщили в Укрпочте.

В заявлении говорится, что договор с Трипольским упаковочным комбинатом подписали в июле 2025 года. Перед этим, как утверждают в компании, были проведены все необходимые проверки. По их результатам никаких оснований для отклонения предложения поставщика или отказа от подписания соглашения не нашли.

Обращаем внимание, что Укрпочта как заказчик, во время процедуры закупок не имеет права произвольно и безосновательно отклонять предложение участника при отсутствии доказательств, определенных законодательством. В то же время Укрпочта со всей ответственностью относится к информации о возможных связях контрагентов с государством-агрессором,

– говорится в заявлении.

Если правоохранители официально подтвердят факты, о которых сообщали журналисты, в компании обещают отреагировать – в частности пересмотреть сотрудничество с соответствующим подрядчиком.

Что известно о вероятном бизнесе Геннадия Минина в России?

Геннадий Минин владеет в частности "Трипольским упаковочным комбинатом" в Киевской области, пишут Схемы.

Согласно данным модуля аналитики Bi Prozorro, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году комбинат заключил с компанией "Укрпочта" контракты на поставку коробок и ящиков на сумму почти 90 миллионов гривен.

Геннадий Минин возглавил в 1991 году РКТК – "Рубежанский картонно-тарный комбинат" на Луганщине. До полномасштабной войны комбинат был лидером на рынке производителей гофротары (картонной упаковки) в Украине.

После российской оккупации предприятия Геннадия Минина – РКТК и "Донмакр" (входит в корпоративную группу РКТК) – перерегистрировались согласно правилам законодательства страны-агрессора. Осенью 2022 года они появились в реестре юридических лиц России с такими же названиями, что и были раньше. Руководителем в реестре указан Геннадий Минин.

Благодаря источникам журналистов в российской налоговой, удалось достать ряд документов, в которых стоят подписи, похожие на подписи Геннадия Минина с официальных сайтов его украинских предприятий,

– говорится в материале.

В то же время Минин и его адвокат отрицают подобные обвинения.

Согласно информации Геннадий Минин и его жена Наталья имеют российское гражданство. Однако сам Минин называет себя гражданином Украины.

Что еще стоит знать о бизнесе Минина?