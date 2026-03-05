Где будут точки выдачи посылок Укрпочты?

В этом году Укрпочта планирует открыть не менее 1 000 партнерских точек, пишет гендиректор компании Игорь Смелянский.

Смотрите также Не все можно забрать по доверенности: какие есть правила получения документов по почте

По его словам, в точках выдачи будут только посылки, поэтому – никаких очередей и максимальная скорость. При этом никаких доплат за получение посылки на точках выдачи не предвидится.

Зачем это бизнесам, которые станут партнерами Укрпочты? Дополнительный поток наших лучших в мире клиентов и, как бонус, – оплата за выдачу посылки от 6 до 14 гривен и возможность зарабатывать от 15 000 в месяц на 1 точку,

– говорит Смелянский.

Что еще стоит знать:

Укрпочта предоставит партнерам программное обеспечение, а также привезет и заберет посылки, инвестиции или франчайзинговые взносы не нужны. Терминал для приема оплаты на начальном этапе не нужен, посылки будут предоплаченными. Среди приоритетных партнеров – супермаркеты, кафе, аптеки, АЗС, различные магазины у дома (одежды, продуктов, электроники и т.д.) и другие места, где ежедневно бывают клиенты. Форма бизнеса – юридические лица, физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения и ФЛП 3 и 2 групп.

На старте проекта приглашают к сотрудничеству партнеров из областных центров Украины и городов: Белая Церковь, Бровары, Каменец-Подольский, Каменское, Конотоп, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Мукачево, Никополь, Александрия, Павлоград, Славянск, Умань.

Последние новости Укрпочты