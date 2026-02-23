Что будет делать Смелянский после увольнения из Укрпочты?
Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский в эфире "5 канала" поделился планами на время после завершения своей каденции.
Смотрите также Уничтоженные отделения и погибшие работники: сколько Укрпочта потеряла из-за войны
Он рассказал, в частности, что планирует поехать в Одессу и просто отдохнуть.
У меня есть мечта – когда закончится война, я уйду с этой должности, пойду на пляж, я выключу телефон, сяду у моря в своей родной Одессе, буду есть бычки и тюльку. И вспоминать все то, что вы мне писали,
– сказал топ-менеджер.
Также он уточнил, что его контракт с компанией действует до завершения военного положения и еще 90 дней после этого. По истечении этого срока, заверил Смелянский, он уйдет с должности.
Он также заверил, что после "Укрпочты" у него будет работа с более высокой зарплатой, чем сейчас.
Какая зарплата на Укрпочте у Игоря Смелянского?
Месячная зарплата Смелянского составляет около 970 тысяч гривен или примерно 15 тысяч евро. Об этом он рассказал в интервью Янине Соколовой.
За прошлый год топ-менеджер заработал 11,7 миллионов гривен без вычета налогов. По его словам, размер зарплаты не вызывает у него дискомфорта.
Смелянский отметил, что до перехода на государственную службу зарабатывал значительно больше – около 50 тысяч долларов ежемесячно. Сейчас же, говорит чиновник, он работает в Укрпочте не из-за денег, а чтобы довести реформы до конца.
Последние новости Укрпочты
Укрпочта может бронировать 100% своих работников из-за контракта с Минобороны. Отделения Укрпочты регулярно поджигают из-за их роли в распространении повесток, что наносит компании серьезные финансовые убытки.
Укрпочта сократила количество работников с 76 тысяч до 27 тысяч за 10 лет, значительно повысив зарплаты. Благодаря цифровизации и автоматизации, средняя зарплата производственного персонала выросла.
Укрпочта ввела новые правила международной доставки. Ранее возврат посылки, которую не забрал адресат, стоило в среднем 30 – 100 долларов, в зависимости от веса и страны назначения, а отныне будет бесплатным.