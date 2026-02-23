Что будет делать Смелянский после увольнения из Укрпочты?

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский в эфире "5 канала" поделился планами на время после завершения своей каденции.

Он рассказал, в частности, что планирует поехать в Одессу и просто отдохнуть.

У меня есть мечта – когда закончится война, я уйду с этой должности, пойду на пляж, я выключу телефон, сяду у моря в своей родной Одессе, буду есть бычки и тюльку. И вспоминать все то, что вы мне писали,

– сказал топ-менеджер.

Также он уточнил, что его контракт с компанией действует до завершения военного положения и еще 90 дней после этого. По истечении этого срока, заверил Смелянский, он уйдет с должности.

Он также заверил, что после "Укрпочты" у него будет работа с более высокой зарплатой, чем сейчас.

Какая зарплата на Укрпочте у Игоря Смелянского?

Месячная зарплата Смелянского составляет около 970 тысяч гривен или примерно 15 тысяч евро. Об этом он рассказал в интервью Янине Соколовой.

За прошлый год топ-менеджер заработал 11,7 миллионов гривен без вычета налогов. По его словам, размер зарплаты не вызывает у него дискомфорта.

Смелянский отметил, что до перехода на государственную службу зарабатывал значительно больше – около 50 тысяч долларов ежемесячно. Сейчас же, говорит чиновник, он работает в Укрпочте не из-за денег, а чтобы довести реформы до конца.

