Как выросли зарплаты на Укрпочте?
За 10 лет количество работников Укрпочты сократили с 76 тысяч до 27 тысяч, а средняя зарплата производственного персонала выросла в семь раз, сообщает Delo.ua.
Когда я пришел в Укрпочту в 2016 году, средняя оплата труда почтальонов, операторов, водителей, сортировщиков составляла тогда около 2 200 гривен или 88 долларов и была самой низкой в стране. Сегодня в штате 27 тысяч человек, а средняя заработная плата около 17 тысяч гривен, и она продолжает расти,
– отметил гендиректор компании Игорь Смелянский.
Он подчеркнул, что значительная часть изменений произошла благодаря цифровизации и роботизации, и компания сделала серьезные инвестиции в автоматизацию процессов:
- полностью перешла на электронный документооборот;
- сократила бэк-офис: раньше было 872 бухгалтера, теперь – 44.
Смелянский также сообщил об открытии 24 роботизированных сортировочных центров и автоматизации сортировки посылок, газет и писем, что позволило повысить эффективность работы компании и улучшить условия для работников.
Последние новости Укрпочты и скандальные случаи
Укрпочта ввела новые правила международной доставки. Ранее возврат посылки, которую не забрал адресат, стоило в среднем 30 – 100 долларов, в зависимости от веса и страны назначения, а отныне будет бесплатным.
Укрпочту обвинили в сексуализации детей из-за коллаборации с брендом одежды, что вызвало возмущение в сетей. позже гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский признал ошибку: сотрудничество с брендом Rikky Hype прекращено, а пост удален.
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский также оказался в центре скандала после того, как назвал комментатора проституткой, но извиняться не собирается.
Спор начался из-за критики ребрендинга Укрпочты, где новое лого было создано компанией Spiilka Design Büro на основе исторических украинских почтовых марок.