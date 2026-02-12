Как выросли зарплаты на Укрпочте?

За 10 лет количество работников Укрпочты сократили с 76 тысяч до 27 тысяч, а средняя зарплата производственного персонала выросла в семь раз, сообщает Delo.ua.

Когда я пришел в Укрпочту в 2016 году, средняя оплата труда почтальонов, операторов, водителей, сортировщиков составляла тогда около 2 200 гривен или 88 долларов и была самой низкой в стране. Сегодня в штате 27 тысяч человек, а средняя заработная плата около 17 тысяч гривен, и она продолжает расти,

– отметил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Он подчеркнул, что значительная часть изменений произошла благодаря цифровизации и роботизации, и компания сделала серьезные инвестиции в автоматизацию процессов:

полностью перешла на электронный документооборот;

сократила бэк-офис: раньше было 872 бухгалтера, теперь – 44.

Смелянский также сообщил об открытии 24 роботизированных сортировочных центров и автоматизации сортировки посылок, газет и писем, что позволило повысить эффективность работы компании и улучшить условия для работников.

