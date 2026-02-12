Як зросли зарплати на Укрпошті?

За 10 років кількість працівників Укрпошти скоротили з 76 тисяч до 27 тисяч, а середня зарплата виробничого персоналу зросла у сім разів, повідомляє Delo.ua.

Дивіться також В Україні кадровий голод: де найбільший дефіцит працівників і чи ростуть зарплати

Коли я прийшов до Укрпошти у 2016 році, середня оплата праці листонош, операторів, водіїв, сортувальників складала тоді близько 2 200 гривень або 88 доларів і була найнижчою в країні. Сьогодні у штаті 27 тисяч осіб, а середня заробітна плата близько 17 тисяч гривень, і вона продовжує зростати,
– зазначив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Він підкреслив, що значна частина змін відбулася завдяки цифровізації та роботизації, і компанія зробила серйозні інвестиції в автоматизацію процесів:

  • повністю перейшла на електронний документообіг;
  • скоротила бек-офіс: раніше було 872 бухгалтера, тепер – 44.

Смілянський також повідомив про відкриття 24 роботизованих сортувальних центрів і автоматизацію сортування посилок, газет і листів, що дозволило підвищити ефективність роботи компанії та покращити умови для працівників.

Останні новини Укрпошти та скандальні випадки

  • Укрпошта запровадила нові правила міжнародної доставки. Раніше повернення посилки, яку не забрав адресат, коштувало в середньому 30 – 100 доларів, залежно від ваги та країни призначення, а відтепер буде безкоштовним.

  • Укрпошту звинуватили в сексуалізації дітей через колаборацію з брендом одягу, що викликало обурення в мереж. пізніше гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський визнав помилку: співпрацю з брендом Rikky Hype припинено, а пост видалено.

  • Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський також опинився в центрі скандалу після того, як назвав коментаторку повією, але вибачатися не збирається.

  • Суперечка почалася через критику ребрендингу Укрпошти, де нове лого було створено компанією Spiilka Design Büro на основі історичних українських поштових марок.