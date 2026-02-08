Як нестача кадрів впливає на зарплату?

Зокрема, високий попит на працівників спостерігається у галузі логістики та транспорту, особливо не вистачає водіїв. Про це 24 Каналу розповіла експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко.

Через це, за словами експертки, роботодавці змушені підвищувати зарплати.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Наразі через високий попит на робітників й обмежену пропозицію зарплати зростають по всій Україні, особливо у сферах з гострою нестачею персоналу.

За підрахунками, у 2025 році компанії в середньому підняли ставки на 10 – 20 %.

Де найбільший дефіцит працівників?

Підрахунки платформи з пошуку роботи Work.ua показують, що найбільший дефіцит кадрів спостерігається у таких сферах:

будівництво;

охорона;

робочі спеціальності;

транспорт;

медицина тощо.

Проблема полягає ще й втому, що ці галузі масово не поповнюються молодими працівниками.

У критично важливих галузях домінують працівники віком 55+, які виходитимуть з ринку праці найближчими роками. Водночас молодь системно не заходить у ці професії,

– зазначають на платформі.

При цьому нестача працівників впливає не лише на заробітні плати, але й на умови роботи.

У 2025 році найшвидше підвищували заробітні плати у тих сферах, де спостерігався хронічний дефіцит кадрів:

робітничі спеціальності та виробництво – на 25%;

логістика та складські працівники – 22%;

будівництво й архітектура – 21%.

Варто знати! Минулого року середня зарплата по Україні збільшилася на 20% – до 27 500 гривень. Одним із головних чинників росту був дефіцит працівників.

Що треба знати про зарплати в Україні?