Як нестача кадрів впливає на зарплату?
Зокрема, високий попит на працівників спостерігається у галузі логістики та транспорту, особливо не вистачає водіїв. Про це 24 Каналу розповіла експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко.
Дивіться також В Україні значно зросли зарплати вчителів та викладачів: хто отримує 30 тисяч гривень
Відчутний дефіцит кадрів і в низці інших сфер:
- у будівництві;
- машинобудуванні;
- металургії;
- та технічних спеціальностях.
Через це, за словами експертки, роботодавці змушені підвищувати зарплати.
Наразі через високий попит на робітників й обмежену пропозицію зарплати зростають по всій Україні, особливо у сферах з гострою нестачею персоналу.
За підрахунками, у 2025 році компанії в середньому підняли ставки на 10 – 20 %.
Де найбільший дефіцит працівників?
Підрахунки платформи з пошуку роботи Work.ua показують, що найбільший дефіцит кадрів спостерігається у таких сферах:
- будівництво;
- охорона;
- робочі спеціальності;
- транспорт;
- медицина тощо.
Проблема полягає ще й втому, що ці галузі масово не поповнюються молодими працівниками.
У критично важливих галузях домінують працівники віком 55+, які виходитимуть з ринку праці найближчими роками. Водночас молодь системно не заходить у ці професії,
– зазначають на платформі.
При цьому нестача працівників впливає не лише на заробітні плати, але й на умови роботи.
У 2025 році найшвидше підвищували заробітні плати у тих сферах, де спостерігався хронічний дефіцит кадрів:
- робітничі спеціальності та виробництво – на 25%;
- логістика та складські працівники – 22%;
- будівництво й архітектура – 21%.
Варто знати! Минулого року середня зарплата по Україні збільшилася на 20% – до 27 500 гривень. Одним із головних чинників росту був дефіцит працівників.
Що треба знати про зарплати в Україні?
У грудні минулого року в Україні зафіксували помітне зростання середньої зарплати штатних працівників. У порівнянні з листопадом показник піднявся на 13,8% і досяг 30 926 гривень у середньому по країні.
Найвищі рівні оплати праці наприкінці року традиційно спостерігалися у столиці – в Києві середня зарплата сягнула 48 449 гривень. Високі показники також зафіксували в Луганській області – 45 160 гривень, а в Київській області середній дохід становив 31 200 гривень.
За галузями найбільше заробляли працівники сфери інформації та телекомунікацій – майже 75 тисяч гривень. Натомість найнижчі зарплати залишалися у сфері культури, мистецтва та розваг, де середній дохід не перевищував 17 766 гривень.
Водночас бізнес очікує подальшого зростання оплати праці. За даними Європейської бізнес-асоціації, 94% компаній планують перегляд зарплат у 2026 році. Найпоширеніші сценарії – підвищення на 5 – 10% або 11 – 15%, а приблизно кожна десята компанія розглядає збільшення виплат одразу на 16 – 20%.