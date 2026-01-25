Яких професій найбільше потребували роботодавці?

Роботодавці у 2025 році пропонували вакансії через Державну службу зайнятості майже 450 тисяч разів, повідомляє Державна служба зайнятості.

Найпопулярнішим було запрошення на роботу підсобним працівником. Таких робочих місць налічувалося 19,2 тисяч. На кожні такі 10 пропозицій було 9 потенційних працівників.

Другою найпопулярнішою вакансією в роботодавців була продавець продовольчих товарів. Таких працівників шукали майже 19 тисяч разів. На кожні 10 заявлених вільних робочих місць було 11 потенційних працівників.

Закриває трійку лідерів – водій автотранспортних засобів. Загалом за рік з’явилося майже 18 тисяч таких посад, і на кожні 10 подібних робочих місць було трохи менше 4 охочих зайняти вакансію.

Окремо зазначимо, що ніхто з шукачів не шукав вакансій, хоча роботодавці шукали для себе таких працівників.

гідрограф;

ілюзіоніст;

черговий аеропорту;

годинникар з ремонту електронних і кварцових годинників;

коректор поліграфічного виробництва;

дегустатор кави.

