В каких профессиях больше всего нуждались работодатели?
Работодатели в 2025 году предлагали вакансии через Государственную службу занятости почти 450 тысяч раз, сообщает Государственная служба занятости.
Самым популярным было приглашение на работу подсобным работником. Таких рабочих мест насчитывалось 19,2 тысяч. На каждые такие 10 предложений было 9 потенциальных работников.
Второй самой популярной вакансией у работодателей была продавец продовольственных товаров. Таких работников искали почти 19 тысяч раз. На каждые 10 заявленных свободных рабочих мест было 11 потенциальных работников.
Закрывает тройку лидеров – водитель автотранспортных средств. Всего за год появилось почти 18 тысяч таких должностей, и на каждые 10 подобных рабочих мест было чуть меньше 4 желающих занять вакансию.
Отдельно отметим, что никто из соискателей не искал вакансий, хотя работодатели искали для себя таких работников.
- гидрограф;
- иллюзионист;
- дежурный аэропорта;
- часовщик по ремонту электронных и кварцевых часов;
- корректор полиграфического производства;
- дегустатор кофе.
Новости рынка труда в Украине
Работодатели в Украине предлагают вакансии без опыта работы с зарплатой от 22 до даже более 60 тысяч гривен, в частности в сферах продаж, логистики и обслуживания.
Из-за кадрового кризиса в Украине выросли зарплаты на 47 – 82%, особенно для людей с инвалидностью, женщин в декрете и пенсионеров. Больше всего вакансий для этих групп появилось в сферах гостинично-ресторанного бизнеса, розничной торговли, логистики и производства.
Правительство приняло проект обновленного Трудового кодекса Украины, который предусматривает новые виды трудовых контрактов, гибкость форм занятости и изменения в процедуре увольнения. Новый кодекс приближает Украину к европейским нормам, предоставляя работникам дополнительные 4 дня отпуска в год.
Ожидается, что в 2026 году возрастет спрос на специалистов по данным, AI и Machine Learning, FinTech инженеров, разработчиков программного обеспечения и кибербезопасности аналитиков. Сейчас растет конкуренция на рынке труда, а рекрутеры сталкиваются с трудностями в поиске квалифицированных специалистов.