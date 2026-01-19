Как выросли зарплаты и спрос на работников?
Наибольший рост количества объявлений, подходящих этим категориям кандидатов, зафиксировали в сферах гостинично-ресторанного бизнеса, розничной торговли, логистики, производства и телекоммуникаций. Об этом известно из данных OLX Работа, пишет 24 Канал.
1. Вакансии для людей с инвалидностью
В течение 2025 года количество вакансий для кандидатов с инвалидностью существенно возросло:
- вакансий комплектовщика стало почти в 16 раз больше;
- предложений для помощников повара– в 12 раз больше.
Чаще всего работодатели ищут людей с инвалидностью на должности поваров, пекарей, упаковщиков, водителей и продавцов. Параллельно выросли и зарплаты: доходы повысились на 47 – 56%.
2. Вакансии для женщин в декрете
Заметнее всего выросло количество предложений для комплектовщиков и разнорабочих. Активно добавлялись вакансии пекарей, менеджеров по работе с клиентами, поваров и продавцов.
Зарплаты также выросли:
- в колл-центрах медианная оплата труда операторов чата выросла на 82%;
- в сфере красоты и фитнеса – на 66%;
- для воспитателей и бухгалтеров – более чем на 60%.
3. Вакансии для работников пенсионного возраста
Больше всего таких предложений появилось для комплектовщиков, помощников поваров и операторов колл-центров. Высокий спрос также сохраняется на пекарей, поваров, разнорабочих, водителей, охранников и швей.
Зарплаты для людей пенсионного возраста за год выросли на 48 – 73% в зависимости от должности, в частности у диспетчеров, пекарей, мойщиков на СТО и операторов колл-центров.
Новости рынка труда в Украине
Работодатели в Украине предлагают вакансии без опыта работы с зарплатой от 22 до даже более 60 тысяч гривен, в частности в сферах продаж, логистики и обслуживания.
Правительство приняло проект обновленного Трудового кодекса Украины, который предусматривает новые виды трудовых контрактов, гибкость форм занятости и изменения в процедуре увольнения. Новый кодекс приближает Украину к европейским нормам, предоставляя работникам дополнительные 4 дня отпуска в год.
Ожидается, что в 2026 году возрастет спрос на специалистов по данным, AI и Machine Learning, FinTech инженеров, разработчиков программного обеспечения и кибербезопасности аналитиков. Сейчас растет конкуренция на рынке труда, а рекрутеры сталкиваются с трудностями в поиске квалифицированных специалистов.