Как ИИ помогает находить работу?

На первом месте среди всех препятствий, мешающих найти работу, почти две трети опрошенных людей назвали конкуренцию на рынке труда, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование linkedin.

Читайте также Украинцев предупредили о налоговых проверках, которые запланированы на 2026 год

Второе место занимает неуверенность в том, подходит ли человек на должность, а третье – пробелы в навыках.

Зато рекрутеры заявляют, что имеют меньше вакансий, а требования к кандидатам растут.

66% рекрутеров сообщили, что за последний год им труднее найти квалифицированных специалистов.

кроме того, от них ожидают более быстрого закрытия вакансии и поиск сильных кандидатов, которые не всегда можно заметить с первого взгляда.

В исследовании отдельное место предоставляется искусственному интеллекту, ведь многие рекрутеры при подборе персонала обращаются именно к нему.

Поэтому две трети рекрутеров планируют увеличить использование ИИ для предварительного отбора на собеседования в 2026 году.

Зато среди тех, кто ищет работу, 81% уже использует ИИ. А почти половина уверяет, что инструменты искусственного интеллекта повышают уверенность на собеседовании.

Какие профессии станут востребованными в 2026 году?

По прогнозам World Economic Forum, на 2026 год больше всего может вырасти спрос на такие профессии:

Специалисты по данным (Big Data) – речь идет об анализе данных и использовании больших объемов данных в работе.

AI и Machine Learning специалисты – люди, которые занимаются разработкой и внедрением систем искусственного интеллекта.

FinTech инженеры – специалисты в финансовых технологиях.

Разработчики программного обеспечения и приложений.

Информационные и кибербезопасные аналитики – спрос на профессию растет на фоне роста киберугроз.

Экологические и энергетические инженеры – специалисты, связанные с "зеленой" трансформацией.

Зато в США на 2026 год в 5 самых быстро растущих профессий, по данным linkedin, входят: инженеры ИИ, консультанты и стратеги по ИИ, специалисты по продаже новостроек, анотаторы данных и исследователи искусственного интеллекта/модельного обучения.

Чего ждать от рынка труда в этом году?