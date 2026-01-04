Как будет меняться рынок труда IT в 2026 году?

На мировом IT-рынке ожидается рост в 2026 году, ведь компании инвестируют как в искусственный интеллект, так и в кибербезопасность и т.д., передает 24 Канал со ссылкой на Jobtower.io.

Поэтому прогнозируется, что спрос на высококвалифицированных IT-специалистов значительно возрастет, а зарплаты в топ-сегментах будут оставаться одними из самых высоких в мире.

Одной из самых востребованных ролей станет инженер по искусственному интеллекту (AI Engineer) – профессионалы, которые создают, обучают и внедряют AI-модели в различных отраслях.

Также высокий спрос ожидается на специалистов по кибербезопасности и облачных инженеров, управляющих сложной инфраструктурой в AWS, Azure и GCP.

Интересно, что в центре внимания работодателей будет аналитика данных и разработка приложений с AI-интеграцией, поскольку бизнесы нуждаются в специалистах, способных превращать большие объемы информации в практические решения.

Какие еще отрасли будут расти в новом году?

По данным издания The Guardian, одной из отраслей, которая может оказаться в выигрыше, является строительство – это из-за недостатка рабочих и ограниченную способность AI заменять физический труд.

В целом количество студентов, которые получают строительное образование, растет, а компании в этой области прогнозируют многочисленные вакансии в 2026 году.

Сектор здравоохранения и биотехнологий также будет демонстрировать стремительный рост, в частности речь идет о телемедицине, аналитике здоровья и разработке медицинских технологий. Эти категории будут нуждаться в квалифицированных кадрах, пишет Best Job Tool.

А большой потенциал для найма будут иметь вакансии в области возобновляемой энергии и устойчивого развития, где уже появилась работа для инженеров, экологических аналитиков и менеджеров проектов.

Интересно! Расширение логистики и цепей поставок, EdTech и фриланса/дистанционной работы делает 2026 год годом новых возможностей для тех, кто готов адаптировать свои навыки к современным вызовам.

Каких специалистов в Украине не хватает?