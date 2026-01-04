Як буде змінюватися ринок праці IT у 2026 році?

На світовому IT-ринку очікується зростання у 2026 році, адже компанії інвестують як у штучний інтелект, так і в кібербезпеку тощо, передає 24 Канал з посиланням на Jobtower.io.

Читайте також Від дронів до кави: ТОП-10 ідей для бізнесу, які можуть "вистрілити" у 2026 році

Відтак прогнозується, що попит на висококваліфікованих IT-спеціалістів значно зросте, а зарплати в топ-сегментах залишатимуться одними з найвищих у світі.

Однією з найбільш затребуваних ролей стане інженер зі штучного інтелекту (AI Engineer) – професіонали, які створюють, навчають і впроваджують AI-моделі в різних галузях.

Також високий попит очікується на фахівців з кібербезпеки та хмарних інженерів, що керують складною інфраструктурою в AWS, Azure та GCP.

Цікаво, що у центрі уваги роботодавців буде аналітика даних та розробка додатків з AI-інтеграцією, оскільки бізнеси потребують фахівців, здатних перетворювати великі обсяги інформації на практичні рішення.

Які ще галузі ростимуть у новому році?

За даними видання The Guardian, однією з галузей, яка може опинитися у виграші, є будівництво – це через нестачу робітників та обмежену здатність AI замінювати фізичну працю.

Загалом кількість студентів, які здобувають будівельну освіту, зростає, а компанії в цій галузі прогнозують численні вакансії у 2026 році.

Сектор охорони здоров'я та біотехнологій також демонструватиме стрімке зростання, зокрема йдеться про телемедицину, аналітику здоров'я і розробку медичних технологій. Ці категорії потребуватимуть кваліфікованих кадрів, пише Best Job Tool.

А великий потенціал для найму матимуть вакансії в галузі відновлюваної енергії та сталого розвитку, де вже з'явилася робота для інженерів, екологічних аналітиків та менеджерів проєктів.

Цікаво! Розширення логістики та ланцюгів постачання, EdTech та фрілансу/дистанційної роботи робить 2026 рік роком нових можливостей для тих, хто готовий адаптувати свої навички до сучасних викликів.

Яких фахівців в Україні не вистачає?