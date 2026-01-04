Який бізнес відкрити у 2026 році?

Фахівці зібрали 10 ідей для бізнесу в різних галузях, який варто розпочати, пише 24 Канал з посиланням на InVenture.

Дивіться також ФОПів в Україні стає все більше через схеми ухилення від податків, – Гетманцев

Бізнес-ідея №1 – Military and Defense tech – дрони та багато іншого

Вже зараз в Україні налічується понад 100 виробників дронів різного призначення. При цьому попит на робототехніку залишається, як і раніше, високим, а сектор продовжує стрімко зростати. Адже завдяки розробкам у сфері Defence Tech військові зможуть вирішити багато нагальних завдань:

розвідка та навігація;

знищення противника;

розмінування територій;

захист та убезпечення своїх позицій та об'єктів;

постачання та логістика.

Бізнес-ідея №2 – Заміщення товарів російського виробництва

До 2022 року російські компанії постачали металеві вироби, дроти, пластикові деталі та деякі види продуктів харчування. У 2022 році попит на російські товари різко впав по всій країні і навряд чи з’явиться знову.

Ідеї ​​для малого бізнесу у 2026 році мають торкатися цих товарів. Вітчизняні підприємці займуть звільнені ніші. Окрім цього актуальним є перехід з російського ПЗ, наприклад 1С, що зумовлює попити на українські ІТ продукти.

Бізнес-ідея №3 – Автомийка

З кожним роком кількість автомобілів на вулицях зростає. Відповідно, автомийка як бізнес приймає з кожним роком все більше клієнтів.

Це можуть бути послуги з очищення від бруду частин машини, хімчистка та прибирання в салоні, миття двигуна та полірування кузова тощо. При грамотному плануванні цей бізнес принесе вам хороший прибуток за доволі короткий період часу.

Бізнес-ідея №4 – Сонячні електростанції

На початок 2022 року за темпами зростання сонячної генерації Україна впевнено входила у світовий ТОП-3.

Проте складно відповісти, наскільки бізнес на сонячних батареях в Україні буде вигідний в залежності від часу запуску СЕС. З одного боку, більш рання установка дає перевагу в розцінках за "зеленим тарифом". З іншого – існує ймовірність, що швидкість росту ККД нових поколінь панелей (при одночасному зниженні їх вартості) зробить покупку станції, наприклад, через 5 років вигідніше, ніж сьогодні.

Бізнес-ідея №5 – Пекарня

Міні-пекарні – це трендовий бізнес. Такий інтерес викликаний відразу декількома факторами: високим і стабільним попитом на вироблену продукцію, високою рентабельністю та відносно невеликими витратами на відкриття.

Можна виділити основну тенденцію ринку хлібобулочних виробів: все більшим попитом користується спеціальний хліб, який часто позиціонується як "здоровий продукт".

Бізнес-ідея №6 – Мережа електрозаправок

Світ стрімко рухається саме в напрямку переходу на електротранспорт – після завершення війни бізнес на електрозаправках в Україні стрімко піде вгору. Тому не тільки мережі АЗК встановлюють зарядки для електромобілів, але і все більше мереж готелів і ресторанів ідуть схожим шляхом.

Бізнес-ідея №7 – Кава на колесах

Пересувні кав’ярні користуються великим попитом. Кава на колесах встановлюється на центральних вулицях, у великих торгових центрах і на міських ринках. Всі ці місця мають високу прохідність.

Досвідчені власники мобільних кав’ярень попереджають: розраховувати на прибуток в перші півроку роботи не варто. Потрібен час, щоб покупці помітили ваші кав’ярні, "розсмакували" каву і стали постійними клієнтами.

Бізнес-ідея №8 – Квітковий бізнес

Бізнес на квітах – перспективний напрямок для власної справи на українському ринку. Квіти завжди купували, купують і будуть купувати. Бізнес на квітах дозволяє отримувати стабільний прибуток протягом усього року.

Однак для рентабельності ваш квітковий бізнес має бути грамотно організований. Квіти можна збувати різними способами, але при цьому завжди потрібно орієнтуватися в цінах на ринку і пам’ятати, що квіти потрібно продати якомога швидше. Організувати продаж можна через: салон квітів, оптові продажі, інтернет-магазин квітів та вендингові апарати.

Бізнес-ідея №9 – Тепличний бізнес

Вирощування овочів та зелені на невеликих міні-агро-фермах стабільно набирає обертів. Попри війну і спричинені нею економічну, енергетичну кризи, тепличний бізнес залишається трендовим і запит на якісну екопродукцію тільки зростатиме.

На дохід безпосередньо впливає відразу кілька вагомих чинників: регіон (в одних регіонах цілком можливо отримувати до чотирьох врожаїв на рік, а в інших – не більш двох), віддаленість ферми від міста (від чого безпосередньо залежать транспортні витрати), канали збуту тощо. Найбільш реалістичними представляються терміни окупності бізнесу в теплицях в межах двох-трьох років.

Бізнес-ідея №10 – Бізнес на курячих яйцях

Бізнес на курячих яйцях можна реалізувати у двох форматах – закриваючи весь процес на собі (від вирощування курей і до продажу яєць), або продавати курячі яйця з чужих господарств. Вирощувати курей-несучок, які будуть забезпечувати яйцями, можна в будь-якому населеному пункті, який ідеально підійде для цієї мети.

Що найбільше заважає бізнесу в Україні?