Какой бизнес открыть в 2026 году?

Специалисты собрали 10 идей для бизнеса в различных отраслях, который стоит начать, пишет 24 Канал со ссылкой на InVenture.

Бизнес-идея №1 – Military and Defense tech – дроны и многое другое

Уже сейчас в Украине насчитывается более 100 производителей дронов различного назначения. При этом спрос на робототехнику остается, по-прежнему, высоким, а сектор продолжает стремительно расти. Ведь благодаря разработкам в сфере Defence Tech военные смогут решить многие насущные задачи:

разведка и навигация;

уничтожение противника;

разминирование территорий;

защита и обеспечение безопасности своих позиций и объектов;

снабжение и логистика.

Бизнес-идея №2 – Замещение товаров российского производства

До 2022 года российские компании поставляли металлические изделия, провода, пластиковые детали и некоторые виды продуктов питания. В 2022 году спрос на российские товары резко упал по всей стране и вряд ли появится снова.

Идеи для малого бизнеса в 2026 году должны касаться этих товаров. Отечественные предприниматели займут освободившиеся ниши. Кроме этого актуальным является переход с российского ПО, например 1С, что обусловливает спрос на украинские ИТ продукты.

Бизнес-идея №3 – Автомойка

С каждым годом количество автомобилей на улицах растет. Соответственно, автомойка как бизнес принимает с каждым годом все больше клиентов.

Это могут быть услуги по очистке от грязи частей машины, химчистка и уборка в салоне, мойка двигателя и полировка кузова и тому подобное. При грамотном планировании этот бизнес принесет вам хорошую прибыль за довольно короткий период времени.

Бизнес-идея №4 – Солнечные электростанции Солнечные электростанции

На начало 2022 года по темпам роста солнечной генерации Украина уверенно входила в мировой ТОП-3.

Однако сложно ответить, насколько бизнес на солнечных батареях в Украине будет выгоден в зависимости от времени запуска СЭС. С одной стороны, более ранняя установка дает преимущество в расценках по "зеленому тарифу". С другой – существует вероятность, что скорость роста КПД новых поколений панелей (при одновременном снижении их стоимости) сделает покупку станции, например, через 5 лет выгоднее, чем сегодня.

Бизнес-идея №5 – Пекарня

Мини-пекарни – это трендовый бизнес. Такой интерес вызван сразу несколькими факторами: высоким и стабильным спросом на производимую продукцию, высокой рентабельностью и относительно небольшими затратами на открытие.

Можно выделить основную тенденцию рынка хлебобулочных изделий: все большим спросом пользуется специальный хлеб, который часто позиционируется как "здоровый продукт".

Бизнес-идея №6 – Сеть электрозаправок

Мир стремительно движется именно в направлении перехода на электротранспорт – после завершения войны бизнес на электрозаправках в Украине стремительно пойдет вверх. Поэтому не только сети АЗК устанавливают зарядки для электромобилей, но и все больше сетей отелей и ресторанов идут похожим путем.

Бизнес-идея №7 – Кофе на колесах

Передвижные кофейни пользуются большим спросом. Кофе на колесах устанавливается на центральных улицах, в крупных торговых центрах и на городских рынках. Все эти места имеют высокую проходимость.

Опытные владельцы мобильных кофеен предупреждают: рассчитывать на прибыль в первые полгода работы не стоит. Нужно время, чтобы покупатели заметили ваши кофейни, "распробовали" кофе и стали постоянными клиентами.

Бизнес-идея №8 – Цветочный бизнес Цветочный бизнес

Бизнес на цветах – перспективное направление для собственного дела на украинском рынке. Цветы всегда покупали, покупают и будут покупать. Бизнес на цветах позволяет получать стабильную прибыль в течение всего года.

Однако для рентабельности ваш цветочный бизнес должен быть грамотно организован. Цветы можно сбывать разными способами, но при этом всегда нужно ориентироваться в ценах на рынке и помнить, что цветы нужно продать как можно быстрее. Организовать продажу можно через: салон цветов, оптовые продажи, интернет-магазин цветов и вендинговые аппараты.

Бизнес-идея №9 – Тепличный бизнес Тепличный бизнес

Выращивание овощей и зелени на небольших мини-агро-фермах стабильно набирает обороты. Несмотря на войну и вызванные ею экономический, энергетический кризис, тепличный бизнес остается трендовым и запрос на качественную экопродукцию будет только расти.

На доход непосредственно влияет сразу несколько весомых факторов: регион (в одних регионах вполне возможно получать до четырех урожаев в год, а в других – не более двух), удаленность фермы от города (от чего напрямую зависят транспортные расходы), каналы сбыта и тому подобное. Наиболее реалистичными представляются сроки окупаемости бизнеса в теплицах в пределах двух-трех лет.

Бизнес-идея №10 – Бизнес на куриных яйцах

Бизнес на куриных яйцах можно реализовать в двух форматах – закрывая весь процесс на себе (от выращивания кур и до продажи яиц), или продавать куриные яйца из чужих хозяйств. Выращивать кур-несушек, которые будут обеспечивать яйцами, можно в любом населенном пункте, который идеально подойдет для этой цели.

