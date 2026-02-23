Кого шукають роботодавці за версією Work.ua?
Початок повномасштабної війни різко обвалив ринок праці, пише Опендатабот.
У 2025 році ринок відновився на 95%: близько 100 тисяч вакансій на день, а в західних областях – навіть до 150%.
Частка вакансій без вимоги досвіду зросла з 29% у 2021 році до 42% у 2025-му. Змінився й професійний запит:
- У топі залишаються продавці та менеджери з продажу;
- Попит на барменів перевищив попит на бухгалтерів;
- До кухарів та офіціантів додалися вакансії водіїв.
Попит на вакансії та зарплати за версією OLX
В OLX зазначають, що напередодні повномасштабної війни високий попит на кандидатів був у категоріях роздрібної торгівлі та логістики й доставки. Також значну кількість оголошень фіксували у сферах будівництва.
У 2025 році зріс попит на:
- касирів (медіанна зарплата – 18,5 тисяч гривень),
- продавців (зарплата – 18 тисяч гривень),
- водіїв (зарплата – 35 тисяч гривень).
Новини ринку праці в Україні
Державна служба зайнятості в Україні відзначила дефіцит кадрів у деяких професіях, як, наприклад, водії чи продавці продовольчих товарів. Найбільш затребуваними залишатимуться також кухарі, бухгалтери, швачки.
Зарплати в 2025 році зросли на 22%, проте збільшення було нерівномірним по регіонах та професіях, з найбільшим зростанням у категорії "Робітничі спеціальності, виробництво".
У 2025 році медіанна зарплата в Україні зросла на 23% і становила 25 тисяч гривень, з найвищим показником у Львівській області. Найбільше зростання зарплати зафіксовано у Київській та Закарпатській областях – 36%, а найменше – у Херсонській області, лише 3%.