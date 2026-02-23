Кого шукають роботодавці за версією Work.ua?

Початок повномасштабної війни різко обвалив ринок праці, пише Опендатабот.

У 2025 році ринок відновився на 95%: близько 100 тисяч вакансій на день, а в західних областях – навіть до 150%.

Частка вакансій без вимоги досвіду зросла з 29% у 2021 році до 42% у 2025-му. Змінився й професійний запит:

У топі залишаються продавці та менеджери з продажу; Попит на барменів перевищив попит на бухгалтерів; До кухарів та офіціантів додалися вакансії водіїв.

Попит на вакансії та зарплати за версією OLX

В OLX зазначають, що напередодні повномасштабної війни високий попит на кандидатів був у категоріях роздрібної торгівлі та логістики й доставки. Також значну кількість оголошень фіксували у сферах будівництва.

У 2025 році зріс попит на:

касирів (медіанна зарплата – 18,5 тисяч гривень),

продавців (зарплата – 18 тисяч гривень),

водіїв (зарплата – 35 тисяч гривень).

