Кого шукають роботодавці за версією Work.ua?

Початок повномасштабної війни різко обвалив ринок праці, пише Опендатабот.

У 2025 році ринок відновився на 95%: близько 100 тисяч вакансій на день, а в західних областях – навіть до 150%.

Частка вакансій без вимоги досвіду зросла з 29% у 2021 році до 42% у 2025-му. Змінився й професійний запит:

  1. У топі залишаються продавці та менеджери з продажу;
  2. Попит на барменів перевищив попит на бухгалтерів;
  3. До кухарів та офіціантів додалися вакансії водіїв.

Попит на вакансії та зарплати за версією OLX

В OLX зазначають, що напередодні повномасштабної війни високий попит на кандидатів був у категоріях роздрібної торгівлі та логістики й доставки. Також значну кількість оголошень фіксували у сферах будівництва.

У 2025 році зріс попит на:

  • касирів (медіанна зарплата – 18,5 тисяч гривень),
  • продавців (зарплата – 18 тисяч гривень),
  • водіїв (зарплата – 35 тисяч гривень).

Новини ринку праці в Україні

  • Державна служба зайнятості в Україні відзначила дефіцит кадрів у деяких професіях, як, наприклад, водії чи продавці продовольчих товарів. Найбільш затребуваними залишатимуться також кухарі, бухгалтери, швачки.

  • Зарплати в 2025 році зросли на 22%, проте збільшення було нерівномірним по регіонах та професіях, з найбільшим зростанням у категорії "Робітничі спеціальності, виробництво".

  • У 2025 році медіанна зарплата в Україні зросла на 23% і становила 25 тисяч гривень, з найвищим показником у Львівській області. Найбільше зростання зарплати зафіксовано у Київській та Закарпатській областях – 36%, а найменше – у Херсонській області, лише 3%.