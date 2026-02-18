Які професії найдефіцитніші в Україні?

Державна служба зайнятості цього року запропонувала своїм клієнтам вже більше 83 тисяч вакансій, пише "Мінфін".

Дивіться також До 1 мільйона гривень від держави: хто може отримати грант на бізнес у 2026 році

До найзатребуваніших професій увійшли:

1. Водії

Роботи для кермувальників легкових авто, вантажівок і автобусів доволі багато. Ідеться про безпечні перевезення людей або вантажів. Із початку року – понад 3 тисячі пропозицій.

2. Продавці продовольчих товарів

Кваліфіковані працівники торговельних мереж, які приймають товар, викладають його на полиці й реалізують покупцям. Таких вакансій теж майже 3 тисячі.

3. Підсобні працівники

Спеціальної освіти, не потрібно, проте необхідна готовність допомагати на будівництві, виробництві чи складі, завантаження, прибирання, підготовка інструментів. Понад 2,4 тисячі варіантів роботи.

4. Продавці-консультанти

Це спеціалісти роздрібної торгівлі, задача яких– не просто «пробити товар», а ще й порадити, пояснити, допомогти з вибором. Роботодавці шукали таких фахівців приблизно 2,2 тисячі разів.

5. Прибиральники службових приміщень.

Робітники для створення чистоти в офісах, адмінбудівлях, навчальних закладах. Близько 2,1 тисячі вакансій.

6. Кухарі

Потрібні фахівці не лише у кафе та ресторани, а й виробничі цехи. Умова для приготування страв – за технологією та з дотриманням санітарних норм. Майже 2 тисячі пропозицій.

7. Бухгалтери

Це фахівці, відповідальні за ведення фінансового, податкового та управлінського обліку. Вони формують фінансову звітність та контролюють законність господарських операцій підприємства. Приблизно 1,8 тисячі запитів від роботодавців.

8. Швачки

Зараз в Україні досить поширене пошиття та ремонт одягу, робота з тканинами й інколи навіть зі взуттям. Попит – близько 1,5 тисячі вакансій.

9. Медсестри та медбрати

Догляд за пацієнтами, уколи, перев’язки та крапельниці – для такої роботи потрібна профільна освіта. Майже 1,3 тисячі пропозицій.

10. Спеціалісти держслужби та місцевого самоврядування

Це посадові особи, які працюють у виконавчих органах місцевих органів влади. Найчастіше такі працівники реалізують місцеві програми розвитку та надають послуги населенню. Близько 1,2 тисячі вакансій.

Крім цього, з початку року роботодавці подали ще понад 2,7 тисячі різних вакансій, але більшість із них – поодинокі, буквально одна-дві пропозиції.

Найпопулярнішими же серед шукачів роботи були вакансії продавців продовольчих товарів та підсобних працівників, їх шукали по 8,2 тисячі разів. Третьою найпопулярнішою цього року серед безробітних була професія прибиральника службових приміщень, її прагнули зайняти майже 4,8 тисячі людей.

Новини ринку праці в Україні