Хто може отримати грант на бізнес?

Деталі розповіли в Державній службі зайнятості. Програма покликана заохотити підприємництво, створювати нові робочі місця, підтримувати мікро- та малий бізнес, сприяти відновленню економіки.

Дивіться також Заробляти без зайвого клопоту: 15 реальних ідей для бізнесу вдома

За даними порталу Дія, подати заявку на отримання гранту можуть громадяни України, які планують відкрити ФОП аби є чинними фізичними особами-підприємцями, а також юридичні особи (кінцевими бенефіціарні власники яких громадяни України), які:

не перебувають і не працюють на тимчасово окупованих українських територіях або в Росії;

не перебувають під санкціями;

не притягувались до кримінальної відповідальності за корупцію;

не мають заборгованості перед бюджетом;

щодо яких не порушували справи про банкрутство;

не виробляють чи не реалізують зброю, алкогольні напої, тютюнові вироби;

не займаються обміном валют;

не є кредитними, страховими організаціями, інвестиційними, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів і ломбардами.



Які є розміри грантів від держави / Фото ДСЗ

Гроші можна використати на придбання обладнання, закупівлю сировини, орендну плату (не більше 25% від суми), оренду обладнання, маркетинг та рекламу, а також франчайзинг.

Цікаво! З 2022 року в Україні вже профінансовано 35 тисяч грантів і створено 50 тисяч нових робочих місць.

Як подати заяву на отримання гранту?

Сформуйте заяву та бізнес-план, подайте їх через портал Дія. Скринінг ділової репутації в уповноваженому банку відбувається автоматично. Пройдіть співбесіду онлайн у регіональному центрі зайнятості. Після прийняття рішення ДСЗ про надання мікрогранту очікуйте повідомлення про результати в особистому кабінеті Дія. Протягом 20 робочих днів з дня отримання повідомлення:

– якщо Ви фізична особа, зареєструйтесь як ФОП або створіть юридичну особу;

– зверніться до уповноваженого банку, укладіть договір мікрогранту шляхом підписання заяви про приєднання до договору про надання мікрогранту та подайте документи на відкриття спеціального рахунку для зарахування коштів.

Як держава підтримує бізнес взимку?