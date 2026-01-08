Який бізнес почати вдома?

Майже всі бізнес-ідеї не потребують додаткової оренди приміщення чи найму працівників, пише 24 Канал з посиланням на InVenture.

Дивіться також Від дронів до кави: ТОП-10 ідей для бізнесу, які можуть "вистрілити" у 2026 році

Ідея №1 – Вирощування грибів

Найбільш популярні для вирощування гриби – гливи, печериці та опеньки. Щоб ідея почала давати прибуток, необхідно мати простору теплицю на 400 – 500 квадратних метрів. Найпростіше починати тим, хто має підвал чи сарай.

Найефективніше розпочати пошуки каналів збуту з особистого відвідування кафе, ресторанів, магазинів та оптових місць продажу на ринку, щоб визначити потребу в продукції та обсяги.

Ідея №2 – Хендмейд

У виготовленні хендмейду важливо знайти свій стиль та дотримуватися його. Прикладом можуть стати малюнки Гапчинської – незалежно від тематики, у них легко впізнати руку автора. З розкручуванням та впізнаваністю виробів попит на них зростатиме – багато хто захоче мати вдома цікавий предмет, зроблений власноруч.

Затребуваним видом хендмейду є створення фотофонів. Замовники – продавці одягу, взуття, аксесуарів, продуктових наборів тощо.

Ідея №3 – Копірайтинг

До автора висувається низка вимог – абсолютна грамотність, уміння шукати та систематизувати інформацію, цікаво викладати думки та самодисципліна. Цільова аудиторія – власники сайтів, студенти, SMM-компанії.

Замовники цінують креативність, логічно складену структуру та цікавий для читання стиль.

Ідея №4 – Масажна студія вдома

Надання послуг масажу вдома – це бізнес із вкладеннями. Обладнання масажного кабінету, курси навчання, витратні матеріали – все це окупиться за кілька місяців. Головне завдання – пошук клієнтів, "сарафанне радіо" працює краще за інші джерела реклами.

Обов'язковою умовою є наявність сертифіката, де вказано перелік масажних послуг, що надаються спеціалістом, та медична книжка.

Ідея №5 – Репетиторство

Заробляти на наданні послуг репетитора може кожен учитель, який володіє сучасними методиками навчання. Актуальні для цього бізнесу обов'язкові предмети для здачі НМТ в Україні – українська мова, математика, історія, англійська мова.

Викладачі цих навчальних дисциплін можуть розраховувати на високий попит на послуги. Вчителі хімії та фізики в дефіциті – якщо ви добре знаєтеся на предметі, підготуйте план для реалізації бізнес-ідеї вдома.

Ідея №6 – В’язані вироби

Якщо в'язання – ваше хобі, можна перетворити його на гарний вид заробітку та налагодити бізнес-виробництво вдома дитячих аксесуарів. Спочатку можна обійтися без вкладень в обладнання, взяти його в оренду і запустити виробництво продукції, щоб перевірити, чи буде вдалим початок бізнесу вдома.

Створіть аккаунти у місцевих форумах та групах у соціальних мережах, пропонуйте послуги та обов'язково встановіть конкурентні ціни.

Ідея №7 – Няня

Якщо ви вирішили працювати вдома, розрахуйте свої емоційні сили – сидіти з чужою дитиною непросто, особливо якщо вдома є свої діти, які також потребують уваги. Найкраще шукати компанію одного віку, тоді дітям буде набагато простіше знайти спільні інтереси.

Послуги няні вдома – це бізнес із мінімальними вкладеннями. Працювати може будь-хто, головне знаходити контакт з дітьми і бути відповідальним. Величезний плюс – наявність досвіду роботи у дитячому садку.

Ідея №8 – Перекладач

Робота перекладача схожа на копірайтера – необхідно шукати замовників, поступово створювати портфоліо та знаходити нових клієнтів. Найпопулярніші мови – англійська, німецька, китайська, польська.

Цільова аудиторія – ЗМІ, підприємці, видавництва. Для пошуку замовників потрібно зробити профіль на спеціалізованих біржах для фрілансерів.

Ідея №9 – Перетримка тварин

Це відмінна ідея бізнесу вдома для ветеринарів-початківців і тих, хто любить тварин. Реклама має охопити аудиторію у вашому місті – доцільно подавати оголошення на місцевих форумах, у групах у соціальних мережах, на OLX.

Почніть із перетримки 1 – 2 тварин, поступово розширюючи кількість вихованців. Окупність бізнесу розпочнеться через 1 місяць за мінімальних вкладень.

Ідея №10 – Ремонт техніки

Гарний майстер із ремонту побутової техніки ніколи не залишиться без роботи – "сарафанне радіо" зробить рекламу. Головна умова – якісна робота, наявність гарантії та використання сертифікованих комплектуючих.

Найкраще відкривати майстерню з ремонту у приватному будинку, оскільки шум у багатоквартирному заважатиме сусідам.

Ідея №11 – Тваринництво

Тваринництво – одне із найбільш прибуткових видів підприємницької діяльності, потребує чималих фінансових вливань. Щоб почати заробляти, необхідно розвести щонайменше 200 голів худоби, половина з якої будуть самки, які приносять потомство – це суттєво заощадить покупку "молодняку".

Найбільш вигідні напрямки – розведення свиней, птиці, кролів. Враховуйте нові напрямки: вирощування перепелів, індиків та курей м'ясних порід актуальне через попит на якісне дієтичне м'ясо.

Ідея №12 – Косметика ручної роботи

За низької собівартості витратних матеріалів окупність товару висока, витрати на рекламу незначні, "сарафанне радіо" допоможе напрацювати клієнтську базу.

Більшість майбутніх клієнток – жінки від 35 до 50 років та дівчатка з підлітковими проблемами шкіри обличчя. Найкращим способом реклами є розкручений обліковий запис у Instagram з мінімум 10 000 підписників.

Ідея №13 – Виготовлення свічок

Їх легко виготовити у домашніх умовах, собівартість витратних матеріалів невисока. Цільова аудиторія – кав’ярні, лаундж-зони, кафе, приватні клієнти.

Найкраще шукати покупців через Instagram. Особливою популярністю користуються невеликі свічки для ванн та гелеві з декоративними компонентами, а також ароматичні в естетичному пакуванн.

Ідея №14 – Грумінг-салон

Для надання послуг на професійному рівні необхідно закінчити спеціальні курси – вартість від 5 000 гривень та обладнати салон для стрижки та догляду за тваринами.

Послугами грумера щомісяця користуються власники йоркширських тер'єрів та інших довгошерстих порід собак. Рентабельність бізнес-ідеї вдома становить 40 – 50%.

Ідея №15 – Ремонт чи пошиття одягу

Великих вкладень не потрібно, головна умова – наявність просторого приміщення для встановлення обладнання. Цільова аудиторія – театри, весільні салони, приватні клієнти.

Для обладнання майстерні достатньо площі 18 – 20 квадратних метрів. Це вигідний бізнес вдома для хорошого майстра, актуальність послуг не втрачається з часом.

Що найбільше заважає бізнесу в Україні?